Folk aus dem Odenwald ist am Freitag, 13. März, 20 Uhr, im Café Central in Weinheim mit der Heidelberger Band Idiots in the Crowd angesagt. Das Akustik-Folk-Projekt hat seinen Ursprung in den grünen Hügeln des Odenwalds. Laute Gitarren, groovige Drums, folkiger Geigenklang und liebliche Gesangsmelodien prägen den Sound der Band, die vom alltäglichen Wahnsinn und Reisen auf der Suche nach der Sonne singt. Karten kosten 12 Euro im RNZ-Ticketshop.