Was wäre gewesen, wenn Friedrich Trump, der Urgroßvater von US-Präsident Donald Trump, nach Kallstadt zurückgedurft hätte? Schauspieler und Comedian Alexis Bug (Foto: zg) hat diese alternative Realität durchgespielt und lässt einen Toni Trump in seinem Soloprogramm "Kallstadter Saukerl" in der Pfälzer Gemeinde wüten. Dort will der reiche, protzige Friseurmeister Trump Bürgermeister werden, wobei ihm jedes Mittel recht ist. Die Kommunalkomödie über Machtgier und Selbstüberschätzung spielt am Sonntag, 27. September, um 19 Uhr und am Montag, 28. September, um 20 Uhr im Capitol in Mannheim. Karten kosten 17 Euro beim RNZ-Ticketservice.