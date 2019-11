Das Pariser Electronic-Music-Kollektiv Acid Arab hat sich mit einem Mix aus elektronischer Musik und arabischen Sounds und Vocals einen Namen in der europäischen Festival- und Clubszene gemacht. Ihre Songs erzählen Geschichten aus einer Welt ohne Barrieren und kultureller Dominanz. Acid Arab sind nicht ins Ausland gereist, um Inspirationen für ihre Musik zu finden. Denn diese haben sie vor Ort gefunden, im heimischen Paris. Musikalisch gesehen, kommen die radikalen elektronischen Sounds des Kollektivs aus einer breiten Palette an Subgenres wie House, Disco oder Trap und verbinden sich mit verschiedenen Gastmusikern. Am Samstag, 16. November, 20 Uhr, treten Acid Arab in der Alten Feuerwache Mannheim auf. Karten gibt es im RNZ-Ticketshop zum Preis von 19,70 Euro.