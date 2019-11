Das Heidelberger Kulturfenster lädt erneut zum Kabarettfest „denke.schön“ ein. Vom 7. November bis 14. Dezember schauen eine ganze Reihe an Kabarettisten und Kabarettistinnen vorbei, Newcomer und bekannte Gesichter. Der Auftakt mit Multikulti-Talent Liza Kos im Kulturfenster ist bereits ausverkauft, auch für Claus von Wagner am 21. November sind die Karten vergriffen. Aber es gibt noch viele interessante Termine wie die Musik-Comedy-Queens Suchtpotenzial (Foto: zg) mit ihrem Programm „Sexuelle Belustigung“ am 9. November oder Christoph Sieber mit seinem Programm „Mensch bleiben“ am 16. November (beide Termine im Augustinum). Zum Abschluss am 14. Dezember heißt es dann passend mit Simon Stäblein „Heul doch“ im Karlstorbahnhof. Karten beim RNZ-Ticketservice, Programm unter www.kulturfenster.de.