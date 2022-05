Die Rhein-Neckar-Zeitung GmbH ist eine große Tageszeitung in Nordbaden mit Hauptsitz in Heidelberg. Mit unserem Hauptverbreitungsgebiet in der Region Rhein-Neckar-Odenwald erreichen wir rund 220.000 Leser und mehrere Hunderttausend Digital-User.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere Liegenschaften in der Neugasse in Heidelberg einen

Hausmeister (m/w/d)

Ihr Profil:

Abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung

Erfahrung und Ausbildung im Elektrobereich wünschenswert

Kenntnisse hinsichtlich Hausmeistertätigkeiten und Gebäudetechnik

Zeitliche Flexibilität und Bereitschaft zum Dienst am Abend und an Wochenenden

Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, freundliches und sicheres Auftreten ,

Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Motivation und Eigeninitiative

Führerschein Klasse B, idealerweise BE

Ihre Aufgaben:

Kontrollgänge, Funktionskontrollen und Durchführung von Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten

Sicherheitsbegehungen (Sicht- und Funktionskontrollen)

Kleintransporte und Umzugsunterstützung

Mitwirkung bei der jährlichen Zählerablesung

Unterhaltung der Außenanlagen

Winterdienst

Kontrolle der Arbeiten externer Dienstleister

Unser Angebot:

ein vielseitiges, interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet

toller Arbeitsplatz in einem aufgeschlossenen und sympathischen Team

gute Anbindung an den vorhandenen öffentlichen Nahverkehr

Vergütung nach Tarif mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Job-Ticket

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (ausschl. PDF Anhänge) inkl. Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellungen und Ihrer Verfügbarkeit per Mail an bewerbung@rnz.de.

Rhein-Neckar-Zeitung GmbH

Personalabteilung

Neugasse 2

69117 Heidelberg