Die Rhein-Neckar-Zeitung GmbH ist eine große Tageszeitung in Nordbaden mit Hauptsitz in Heidelberg. Mit unserem Hauptverbreitungsgebiet in der Region Rhein-Neckar-Odenwald erreichen wir rund 220.000 Leser und mehrere Hunderttausend Digital-User.

Zum 01.08.2022 suchen wir einen

Kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d)

für das Sekretariat der Sportredaktion Heidelberg in Teilzeit mit 20 Wochenstunden, Arbeitszeit vormittags flexibel von Montag bis Freitag.

Ihr Aufgabengebiet:

Übernahme von Büro- und Verwaltungsarbeiten

Betreuung und Erstellung unseres täglichen Serviceteils

Korrespondenz und Schreibarbeiten

Terminkoordination

Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse:

Abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich

Maschinenschreiben

Kenntnisse in Microsoft-Office (Word, Excel, Outlook)

gute PC-Kenntnisse

Teamfähigkeit

Organisationstalent

Vergütung erfolgt nach Tarif.

Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (ausschl. PDF Anhänge) inkl. Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellungen und Ihrer Verfügbarkeit per Mail an bewerbung@rnz.de.

Rhein-Neckar-Zeitung GmbH

Personalabteilung

Neugasse 2

69117 Heidelberg