Wir sind eine 100%ige Tochtergesellschaft der Rhein-Neckar-Zeitung GmbH und für die Zustellung der Rhein-Neckar-Zeitung verantwortlich.

Für unser Team in Buchen/Mosbach suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Gebietsleiter Zeitungszustellung (m/w/d)

Für die Auswahl und Betreuung unseres Zustellpersonals sind Geschick im Umgang mit Menschen, sicheres Auftreten, eigenverantwortliches Arbeiten und hohe Einsatzbereitschaft notwendig.

Wünschenswert wäre eine kaufmännische Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung – Quereinstieg ist auch möglich. Belastbarkeit und Flexibilität setzen wir voraus.

Sie sind verantwortlich für die Sicherstellung der Zustelltätigkeiten aller Tageszeitungen in der Region, die Betreuung und Führung von Mitarbeitern sowie die Personalsuche und die Personaleinsatzplanung. Die Bearbeitung von Reklamationen gehört ebenso zu Ihren Aufgaben, wie die Analyse der Zustellqualität.

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Freiraum zum selbstständigen Arbeiten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (ausschl. PDF Anhänge) Ihrer Verfügbarkeit per Mail an bewerbung@rhein-neckar-post.de oder postalisch an

VSZ Buchen GmbH

Vorstadtstraße 6

74722 Buchen