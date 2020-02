Das E-Paper der Rhein-Neckar-Zeitung - Fragen und Antworten

Lesen Sie täglich Ihre Rhein-Neckar-Zeitung als E-Paper mit allen Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und vielen weiteren Themen aus der Region und der ganzen Welt. Mit insgesamt neun Ausgaben berichtet die Rhein-Neckar-Zeitung detailliert und kompetent aus unserer Region.

1. Was ist ein E-Paper?

Das RNZ-E-Paper ist die elektronische Form der gedruckten Zeitung. Dazu kommen weitere Funktionen und Ansichten, die Sie dabei unterstützen, sich einen schnellen Nachrichtenüberblick zu verschaffen.

2. Wie kann ich das RNZ-E-Paper lesen?

Das RNZ-E-Paper kann in jedem gängigen und aktuellen Browser geöffnet werden. Zum Lesen des RNZ-E-Papers ist prinzipiell eine Registrierung im Online-Service-Center der Rhein-Neckar-Zeitung erforderlich. Das ist nach dem Aufruf von www.rnz.de immer links oben möglich. Nach der Eingabe Ihres Benutzernamens und Ihres Passwortes erscheint der Schriftzug „E-Paper lesen“. Ein Klick darauf und das RNZ-E-Paper steht Ihnen mit allen Inhalten zur Verfügung, sofern Sie über ein gültiges RNZ-E-Paper-Abonnement verfügen. Falls nicht, können Sie schnell und einfach ein Abonnement erwerben.

3. Wo kann ich einen RNZ-E-Paper-Zugang erwerben?

Der einfachste Weg besteht in der Bestellung eines E-Paper-Abonnements auf unserer Homepage.

Einzelne Ausgaben können Sie im App Store oder Google Play Store kaufen.

4. Welche zusätzlichen Möglichkeiten bietet das E-Paper?

Viele Artikel können einzeln in der Artikelansicht gelesen werden. Mit Hilfe der integrierten Suchfunktion finden Sie schnell die gewünschten Texte. Für private Zwecke ist die Archivierung einer Ausgabe durch den Download der Ausgabe als PDF-Datei möglich.

5. Wie nutze ich eine RNZ-E-Paper-App

Bei dem Einsatz von mobilen Endgeräten, Tablets oder Smartphones, empfehlen wir die Nutzung einer App. Für das RNZ-E-Paper existieren Apps für die Betriebssysteme iOS von Apple und Android von Google, die in den jeweiligen Stores kostenlos heruntergeladen und installiert werden können. Apple App Store Google Play Store

Nachdem Sie die App gestartet haben, können Sie als RNZ-E-Paper-Abonnent Ihre Zugangsdaten hinterlegen und die gewünschten Ausgaben herunterladen und lesen. Oder Sie wählen den In-App-Kauf einer einzelnen Ausgabe.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie schon unsere bisherige E-Paper-App genutzt haben, dann müssen Sie diese aktualisieren, sofern das Ihr Gerät nicht automatisch macht. Aktualisiert wird im Apple App Store oder im Google Play Store.

6. Welche iOS-Einstellungen bzw. Android-Einstellungen zur App empfehlen Sie?

Damit Sie mit dem Lesen immer gleich beginnen können, empfehlen wir in dem jeweiligen Betriebssystem, iOS oder Android, unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ die Aktivierung des automatischen Downloads sowie die Mitteilungen zu Ihrer Information zu erlauben. Ob mobile Daten beim Herunterladen verwendet werden sollen, liegt ganz bei Ihnen.

Aufgrund systemabhängiger Behandlung und nutzerabhängiger Einordnung der Informationsmitteilung zu einem Download, kann es vorkommen, dass diese Nachricht Sie im Moment nicht unbedingt synchron erreicht.

7. Auf wie vielen Geräten kann ich die RNZ-E-Paper-App lesen?

Die RNZ E-Paper App kann auf bis zu drei Geräten genutzt werden. Dabei gilt, dass der Zugriff nicht übertragbar ist.

8. Kann ich die E-Paper App unverbindlich testen?

Ja, Sie können unser RNZ-E-Paper gerne unverbindlich mit unserem Gratisangebot testen.

9. Die Bezugspreise der RNZ-E-Paper App

Die Bezugspreise für die RNZ-E-Paper-Abonnements finden Sie hier.

10. Kann ich auch mehrere Lokalausgaben abonnieren?

Ja, Sie können zum kleinen Preis weitere Lokalausgaben zusätzlich beziehen.

11. Kann ich das RNZ E-Paper auch offline lesen?

Auf dem Tablet oder dem Smartphone kann eine Ausgabe nach dem Herunterladen offline gelesen werden. Wie lange die Ausgaben gespeichert werden, können Sie in den Einstellungen zur RNZ-E-Paper-App steuern.

12. Wie aktiviere ich die Vorlesefunktion?

In der Artikelansicht der Apps finden Sie die Vorlesefunktion über dem Text, symbolisiert durch ein Symbol mit einem innenliegenden Pfeil. Sie aktivieren die Vorlesefunktion durch Tippen auf das kleine Symbol mit dem innenliegenden Pfeil. Durch erneutes Antippen stoppen Sie die Sprachausgabe. Bitte beachten Sie dabei, dass der Lautsprecher Ihres Gerätes eingeschaltet ist.

13. Wie weit zurück habe ich Zugriff?

Sie können auf die von Ihnen bezogenen Ausgaben der letzten 30 Kalendertage zugreifen. Ältere Ausgaben sind im E-Paper nicht mehr verfügbar.

14. Nach dem Anmelden erhalte ich die Fehlermeldung „Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt.“

Leicht kann eine versehentliche Feststellung der Großschreibung oder ein Vertippen, insbesondere bei den kleinen Softkey-Tasten auf den Smartphones, die Ursache für diese Fehlermeldung darstellen. Bitte dann einfach erneut probieren.

15. Mein Passwort ist gerade nicht zur Hand.

Auf jeder Seite von www.rnz.de finden Sie links oben die Anmeldung mit der Funktion „Passwort vergessen“. Einfach darauf klicken und nach der Eingabe Ihres Benutzernamens und Ihrer E-Mail-Adresse geht Ihnen ein vom System automatisch generiertes Passwort an Ihre im Online-Service-Center hinterlegte E-Mail-Adresse zu.

16. Wohin kann ich mich bei Problemen wenden?

Sie erreichen uns zu den üblichen Bürozeiten an Werktagen montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr unter der Vertriebs-Servicenummer 06221 519-1300. Nachrichten in Textform können Sie unserem Kontaktformular gerne per Mail zukommen lassen.