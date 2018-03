Datenschutzbestimmungen der Rhein-Neckar-Zeitung GmbH

Wir nehmen den Schutz von personenbezogenen Daten und somit die Privatsphäre unserer Nutzer sehr ernst. An dieser Stelle möchten wir darstellen, wie wir die Daten unserer Nutzer etwa im Rahmen der Vertragsabwicklung von Abonnements oder Einzelverkäufen verarbeiten.



1. Verantwortliche Stelle



Die Datenschutzbestimmungen beziehen sich auf die Internetseite www.rnz.de sowie weitere Verlagsangebote im Zusammenhang mit der App, dem E-Paper, den Online-Abonnements sowie den Einzelbezügen. Verantwortliche Stelle ist die Rhein-Neckar-Zeitung GmbH, Neugasse 2, 69117 Heidelberg (nachfolgend „RNZ“ genannt).



2. Bestellungen



Sofern Sie ein Produkt bei uns bestellen, sind persönliche Angaben notwendig, um den Verkaufsprozess abwickeln zu können. Bei der Vertragsabwicklung nehmen wir Name, Anschrift, E-Mail Adresse, sowie ggf. die Bankverbindung auf. Darüber hinaus fragen wir auf freiwilliger Basis nach Ihrem Geburtsdatum und Ihrer Telefonnummer.

Für die Inanspruchnahme vergünstigter Angebote sind ggf. weitere Angaben und die Vorlage von Bescheinigungen notwendig. Ihre Daten werden sodann gelöscht, sofern nicht aus Gründen der Nachweisbarkeit, der Kundenbetreuung oder gesetzlicher Aufbewahrungsfristen eine Aufbewahrung geboten ist. Falls Sie die Druckausgabe oder E-Paper Ausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung täglich im Abonnement zum regulären Bezugspreis beziehen, räumen wir Ihnen unter Vorlage ihrer persönlichen RNZettKarte Rabatte für die von uns gesondert ausgewiesenen Produkte und Waren ein. Um festzustellen, dass Sie ein Abonnent sind, gleichen wir Ihre personenbezogenen Daten mit unserer Datenbank ab.



3. Portalanmeldungen



Unser Portal ist teilweise nur nach einer personalisierten Anmeldung vollumfänglich nutzbar. Zu diesem Zweck erheben wird zusätzlich Ihre E-Mail Adresse. Wir benötigen die Angabe, um ihnen einerseits einen Zugang zu ermöglichen und andererseits ggf. Support leisten zu können. Während ihrer Anmeldung am Portal erheben wir die folgenden Daten: Name, Vorname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort. Weitere Daten können optional entsprechend der Kennzeichnung erhoben werden. Eine verschlüsselte Datenübertragung ist eingerichtet. Ihre Daten werden sodann gelöscht, sofern nicht aus Gründen der Nachweisbarkeit, der Kundenbetreuung oder gesetzlicher Aufbewahrungsfristen eine Aufbewahrung geboten ist.



Unser Blog-Portal bietet Ihnen die Möglichkeit, direkt mit uns in Verbindung zu treten und Kommentare auf unserer Website zu hinterlassen. Voraussetzung hierfür ist die Angabe des Namens oder eines Pseudonyms sowie der E-Mail-Adresse. Ist ein Kommentar veröffentlicht, erscheint lediglich der eingegebene Name bzw. das Pseudonym des Nutzers; die E-Mail-Adresse ist nicht sichtbar. Eine nachträgliche Löschung von Kommentaren ist möglich.



4. Anmelde- und Kontaktformulare



An verschiedenen Stellen haben Sie die Möglichkeit, sich zu von der RNZ veranstalteten Ereignissen anzumelden. Wir benötigen Ihren Namen und Ihre-E-Mail Adresse sowie ihre Telefonnummer, um ihre Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen und Sie ggf. von kurzfristigen Terminänderungen oder einer Absage der Veranstaltung zu informieren. Im Fall von papiergebundenen Eintrittskarten benötigen wir darüber hinaus für deren Zusendung ihre Anschrift. Ihre Daten werden sodann gelöscht, sofern nicht aus Gründen der Nachweisbarkeit, der Kundenbetreuung oder gesetzlicher Aufbewahrungsfristen eine Aufbewahrung geboten ist.



Außerdem bieten wir Ihnen an unterschiedlichen Stellen die Möglichkeit, durch Ausfüllen eines Kontaktformulars mit uns in Verbindung zu treten. Hierbei müssen nur die besonders gekennzeichneten Felder zwingend ausgefüllt werden. Wir benötigen zur Bearbeitung Ihrer Anfrage Ihren Namen, Ihre Anschrift, eine gültige E-Mail-Adresse und die Angabe, weshalb Sie uns kontaktieren. Ihre Daten werden sodann gelöscht, sofern nicht aus Gründen der Nachweisbarkeit, der Kundenbetreuung oder gesetzlicher Aufbewahrungsfristen eine Aufbewahrung geboten ist.



5. Weitergabe an Dritte



Wir geben Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungspartner des Verlags, die zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (z.B. das mit der Datenabwicklung beauftragte Dienstleistungsunternehmen, das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Dienstleistungsunternehmen). In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum. Wir weisen Sie darauf hin, dass keine Datenverarbeitung in Drittstaaten erfolgt. Auf gesetzlicher Basis stellen wir öffentlichen Stellen Daten auf Anforderung zur Verfügung.



6. eRASMo



Der Verlag setzt die Software eRASMo ein. eRASMo steht für „eReader Access and Sales Module“ und ist ein Modul für den Vertrieb von digitalen Inhalten auf mobilen Endgeräten und in Portalen. Mit Hilfe der Software eRASMo wird die Funktionalität der Apps gewährleistet. Sie identifiziert und verwaltet die Nutzer sowie deren Berechtigungen. Neben der Zugriffsteuerung durch eine spezielle Endgerätekennung kümmert sich eRASMo vor allem um die Abwicklung und Verwaltung von Käufen.



7. Social Plug-Ins



Die RNZ verwendet Social Plug-Ins von Facebook, (Google+) und Twitter. Standardmäßig bettet die RNZ deaktivierte Buttons ein, die keinen Kontakt mit den Servern von Facebook, Google und Twitter herstellen. Erst wenn der Nutzer diese aktiviert und damit seine Zustimmung zur Kommunikation mit Facebook, Google oder Twitter erklärt, werden die Buttons aktiv und stellen die Verbindung her. Dann kann der Nutzer mit einem zweiten Klick seine Empfehlung übermitteln. Ist er beim sozialen Netz seiner Wahl bereits angemeldet, erfolgt das bei Facebook und Google+ ohne ein weiteres Fenster. Bei Twitter erscheint ein Popup-Fenster, in dem man den Text des Tweets noch bearbeiten kann.



Ein Klick auf einen dieser Buttons bedeutet somit, dass der Nutzer seine Zustimmung erteilt, Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzes zu übermitteln. Aber nur für diese eine Seite und für den angewählten Dienst. Beim Aufruf weiterer Seiten erscheint wieder der deaktivierte Button. So kann man unsere Website nutzen, ohne dass diese Surf-Profile erstellt werden.



8. Statistische Zwecke



Wir möchten fortlaufend, mit Ihrer Hilfe, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer machen. Zu diesem Zweck setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.



Wir erheben unter anderem mittels Cookies Ihre IP-Adresse, die Website, von der aus Sie uns besuchen, Datum und Uhrzeit sowie die von Ihnen aufgesuchten Webseiten innerhalb unseres Portals. Die vorgenannten Daten werden anonymisiert ausgewertet, ein Rückschluss auf den einzelnen Nutzer ist uns nicht möglich. Die Wartung und das Systemmanagement erfolgt durch die Heidelberg iT Management GmbH& Co. KG.



9. Google Analytics



Wir nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.



Wir haben die IP-Anonymisierung auf unserer Webseite aktiviert. Ihre IP-Adresse wird von Google dabei innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers unserer Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.



Mit dem sogenannten „Deaktivierungs-Add-on“ können Sie die Speicherung der Cookies verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de



Nähere Informationen zu Google Analytics finden Sie unter: www.datenschutzbeauftragter-info.de bzw. unter tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de



10. Verwendung von plista.com-Services



Unsere Webseite wird durch ein Empfehlungs- und Personalisierungs-System unterstützt, welches bekannt ist unter der Marke "plista" und betrieben wird durch die plista GmbH, Torstrasse 33, 10119 Berlin, Deutschland. Der Service ermöglicht es Ihnen, unseren Besuchern, ein personalisiertes Angebot von unserem Service in Form von nutzer-individuellen Empfehlungen unserer Inhalte und Anzeigen und damit eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit zu erlangen. Daher sammelt plista mittels sog. "Cookies" Präferenzinformationen (zum Beispiel Bewertungen) aus der Nutzung unseres Dienstes. Bei einem Cookie handelt es sich um eine kleine Textdatei, die vom plista-Server an Ihren Rechner geschickt und auf diesem gespeichert wird. Alle Daten werden anonym erhoben und durch die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von plista geschützt. Ihnen steht es frei, die Speicherung von Cookies über die Einstellung Ihres Webbrowsers jederzeit zu unterbinden bzw. gespeicherte Cookies mittels Ihres Webbrowsers wieder zu löschen.



11. Nutzungsbasierte Onlinewerbung bei der OMS



Um Werbung für Sie anhand Ihrer Nutzungsinteressen zu optimieren, haben wir es folgenden Unternehmen gestattet, Nutzungsdaten zu erheben:

Zuständig für die Datenerhebung ist: OMS Vermarktungs GmbH & Co. KG, Zollhof 4, 40221 Düsseldorf.

Mit dem „nuggstopp-Cookie“ können Sie die Speicherung nutzerbasierter Daten wiedersprechen: http://www.oms.eu/cms/nutzungsbasierte-online-werbung.html



12. Datenschutzerklärung zur Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens



Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. INFOnline (https://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM-Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie mit der Kennung „ivwbox.de“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Computers erstellt wird. IP-Adressen werden in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet.



Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.



Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet facts“ der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma - http://www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können unter http://www.agof.de http://www.agma-mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden.

Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung.

Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW (http://www.ivw.eu).

Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen: http://optout.ivwbox.de



13. Externe Links



Zur optimalen Information finden sich auf unseren Webseiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen. Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt sowie die Gestaltung dieser Seiten.

Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.



Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebots gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von uns eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Link-Verzeichnissen, Mailing-Listen und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Betreiber der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.



Wir untersagen ausdrücklich, die zu diesem Online-Angebot gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels eines Hyperlinks in einem Teilfenster anderer Online-Angebote einzubinden oder darzustellen.



14. Auskünfte und Fragen



Wir erteilen Ihnen auf Nachfrage jederzeit kostenlos Auskunft, ob und welche personenbezogenen Daten zu seiner Person oder seinem Pseudonym gespeichert sind. Sind Daten unrichtig erfasst, werden wir diese berichtigt. Für Anfrage bezüglich Auskünften oder sonstige Rückfragen wenden Sie sich bitte an datenschutz@rnz.de.



15. Urheberrechtliche Angaben



Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten Publikation oder aller in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt. Insbesondere ist eine Einspeicherung oder Verarbeitung in Datensystemen ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.



16. Änderungen dieser Datenschutzerklärung



Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig anzupassen.



Stand 01.03.2016