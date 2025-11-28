In Kürze ist sie da – die neue RNZ-App!

Nach dem baldigen Update können die neuen Funktionen sofort genutzt werden!

Das Update erfolgt bald automatisch (wenn nicht ausgeschaltet) – einmalige neue Anmeldung erforderlich.

Dafür benötigen Sie Ihren Benutzernamen und Passwort.

Diese finden Sie in der aktuellen E-Paper App unter Menüpunkt „Mehr“ mit den drei Punkten, dann Einstellungen.

Am besten schon jetzt notieren, damit Sie für die Neuanmeldung nach dem Update ausgestattet sind.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Leserservice: 06221 519-1300 vertriebsservice@rnz.de