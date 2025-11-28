Bald ist sie da – die neue RNZ-App!

Eine für alles, alles in einer! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen!

Das Update erfolgt bald automatisch (wenn nicht ausgeschaltet) – einmalige neue Anmeldung erforderlich.

Dafür benötigen Sie Ihren Benutzernamen und Passwort.

Diese finden Sie in der aktuellen E-Paper App unter Menüpunkt „Mehr“ mit den drei Punkten, dann Einstellungen.

Am besten schon jetzt notieren, damit Sie für die Neuanmeldung nach dem Update ausgestattet sind.