Von Maria Stumpf

Wiesloch. Wenn das Wohnen zu Hause nur noch schlecht funktioniert, wenn Treppenstufen zum Hindernis werden oder der Gang zum Briefkasten zur täglichen Herausforderung – dann kann Christine Heller helfen. Die "Wohnberaterin" des DRK-Kreisverbandes Rhein-Neckar/Heidelberg (Deutsches Rotes Kreuz) berät über mögliche Veränderungen und Finanzierungshilfen. "Denn es gibt viele Angebote, um das Wohnen im Alter in der eigenen Wohnung gut zu gestalten", sagt sie.

Christine Heller hat Gesundheits- und Sozialmanagement studiert und arbeitet seit November 2022 für das DRK-Projekt "Wohnberatung." Mehrere Kommunen in der Region beteiligen sich daran, auch Wiesloch. Man kann die "Wohnberaterin" im Rathaus im Ehrenamtsbüro erreichen, bei Bedarf macht sie auch Hausbesuche. Es gebe schließlich keine Patentrezepte: "Es müssen passgenaue Lösungen sein", betont sie.

Das Beratungsangebot ist kostenfrei. Zielgruppe sind ältere Hausbesitzer und Mieter gleichermaßen, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung oder auch Angehörige und Freunde der Betroffenen, die sich über Wohnungsanpassungen informieren möchten.

"Mein geschulter Blick sieht gleich die kleinen und großen Fallen", erklärt Heller. Fehlt da ein sicherer Handlauf am Geländer? An der Terrasse ist ein kleiner Absatz? Ist die Arbeitsplatte in der Küche zu hoch, die Toilette zu niedrig und der Teppich im Schlafzimmer eine Stolperfalle? "Es gibt viele Möglichkeiten, ohne viel Aufwand Hilfen zu schaffen." Etwa wenn ein Badewannenlifter eine Neuanschaffung der Wanne ersetzen oder der bloße Einbau eines "Herdwächters" mit Abschaltautomatik ein Brand unterbinden kann.

Christine Heller informiert in ihrer Sprechstunde auch über Finanzierungen von fest verbauten Umbaumaßnahmen, wie zum Beispiel Treppenlifte oder Rollstuhl-Rampen. Wer eine Beeinträchtigung mit einem Pflegegrad nachweisen könne, erhalte auf Antrag für Anschaffungen bis zu 4000 Euro pro Person von den Pflegekassen oder der KFW-Förderbank.

Bei den mobilen Hilfsmitteln wie Rollator oder mobile Rampe würden die Krankenkassen helfen. Hier hat die Wohnberaterin viele Tipps parat für sinnvolle Produkte von verschiedenen Anbietern. "Wer meinen Rat braucht, kann sich einfach mal bei mir in der Beratungsstelle melden", sagt sie. Wenn gewünscht, arbeitet sie für ihre Klienten auch Gutachten aus für eine Antragstellung.

Ziel sei es schließlich, dass man möglichst lange selbstständig im eigenen Wohnumfeld leben könne, freut sich auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann über das Wohnberatungsangebot des DRK im Rathaus. So erhalte man eine gute Übersicht, welche Schritte zur Veränderung möglich seien und könne auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen.

Info: Wohnberatung im Ehrenamtsbüro, Rathaus, alle 14 Tage montags von 8.30 bis 11 Uhr. Die nächste Sprechstunde ist am kommenden Montag, 27. Februar. Christine Heller, Telefon: 0174/8837968, E-Mail: wohnberatung@drk-rn-heidelberg.de