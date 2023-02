Eckhard Maier von "Eier, Geflügel und Partyservice" ist "im Großen und Ganzen" zufrieden. Trotzdem bemerkt er einen Rückgang von Kunden und erklärt sich diesen zum einen durch das breite Online-Angebot der Supermärkte, zum anderen mit einer generellen Zurückhaltung im Konsumverhalten. "Die jungen Leute geben das bisschen Geld, das sie haben, lieber in Restaurants oder bei Lieferdiensten aus", sagt Maier. Dennoch würden ihn noch ausreichend Kunden besuchen, die gezielt auf den Markt in Leimen kämen, um dort ihren Wocheneinkauf zu erledigen.

Ali Husain von "Feinkost Adam" macht sich große Sorgen. Höhere Produktions- und Transportkosten, höherer Mindestlohn für Mitarbeiter und weniger konsumfreudige Kundschaft treffen ihn: Seit Mai 2022 bewegen sich nach eigenen Angaben die Geschäftszahlen zwischen "okay" und "schlecht". Für den Umsatzrückgang gibt es laut Husain verschiedene Gründe: Zum einen besuchen weniger Menschen den Wochenmarkt, zum anderen kaufen diejenigen, die noch kommen, deutlich weniger ein. "Statt der üblichen 600 Gramm nehmen die Leute nur 300 Gramm Oliven und Frischkäse mit", so Husain. Zusätzlich seien die Kosten fast auf das Doppelte gestiegen. Mitarbeiter kann er deshalb nicht beschäftigen.

Leimen. In der Corona-Pandemie erlebten die Wochenmärkte mit ihrem regionalen Angebot und dem Verkauf im Freien einen Boom. Doch inzwischen haben sie es schwer. Die Standbetreiber kämpfen mit Personalmangel sowie hohen Einkaufspreisen durch die Inflation und die Energiekrise: Die Herausforderungen für die Marktbeschicker sind so vielfältig wie ihr Angebot. Die RNZ war auf dem immer donnerstags stattfindenden Wochenmarkt auf dem Leimener Georgi-Marktplatz zu Besuch und hat die Marktbeschicker zu ihrer aktuellen Situation und ihren Sorgen befragt.

>Von Alissa de Robillard

Norbert Franke von "Tiroler Spezialitäten" berichtet, dass von sieben Mitarbeitern nur noch drei, inklusive Franke selbst, übrig geblieben sind. Zum ersten Mal nach dem "Boom" durch Corona musste er das Sortiment nicht umstellen, sondern verkleinern.



"Die Kilopreise sind einfach zu teuer, und ich kann ja keine vier Euro für 100 Gramm Wurst verlangen", empört sich Franke. Wie fast überall sei das Geschäft von den hohen Strom- und Spritpreisen beeinträchtigt, und auch die Kunden werden immer weniger. Gegen fast 20 Prozent weniger Umsatz könne auch die treue Stammkundschaft kaum etwas ausrichten, so der Marktbeschicker.



Er hofft nun, dass die weggefallenen Personalkosten und die durch ein abgespecktes Sortiment reduzierten Einkaufskosten den Umsatzrückgang abfangen können.

Volker Dorobek von "Internationale Käsespezialitäten Herbert Strifler" ist Rentner und arbeitet gerne auf dem Markt in Leimen. Seiner Meinung nach sei die hohe Nachfrage seit Corona relativ konstant geblieben.



Der Käsestand werde von Kunden unterschiedlichen Alters aufgesucht. Sogar Studenten und junge Leute, die nicht so viel Geld haben, würden bei ihm einkaufen. Dennoch gesteht auch Dorobek ein, dass es durch die massiven Preissteigerungen in der Produktion neue Herausforderungen gäbe.



Die Mindestabnahme bei Bestellungen zum Beispiel sei von 5000 Euro auf 10.000 Euro gestiegen. Darum werde jetzt nur noch einmal die Woche Ware bestellt und nicht mehr dreimal wie zuvor. "Darunter leidet natürlich der Kunde, weil sich dadurch das Mindesthaltbarkeitsdatum verkürzt", sagt Dorobek.

Ute Akdeniz vom "Weilhöfer Bauernladen", auf Putenspezialitäten ausgerichtet, arbeitet mit zwei Kolleginnen in Leimen. Das größte Problem sei aktuell das fehlende Personal, so die Verkäuferin. "Keiner will sich mehr morgens in der Früh’ bei kaltem und nassem Wetter auf den Markt stellen", berichtet sie. "Vor allem nicht, wenn die Umsätze immer weniger werden."



Der Rückgang sei zwar minimal, aber bemerkbar. "Die Kunden kaufen viel bewusster und so werden aus sechs verschiedenen Sorten Aufschnitt bloß noch drei", so Akdeniz.



Auch ihren Kolleginnen Susanne Grimm und Ellen Jordan sei diese Entwicklung seit Frühjahr 2022 aufgefallen. "Eine schöne Sache muss aber erwähnt werden", wendet Akdeniz ein. Und zwar die langjährige Kundenbindung: "Viele junge Menschen, die hier einkaufen, kennen wir schon seit sie Kinder sind."

Philipp Sitzler von der Gärtnerei Sitzler kämpft ebenfalls mit akutem Personalmangel. Der Sohn von Inhaber Rudi Sitzler erzählt von einem Umsatzrückgang seit dem Ende des letzten Lockdowns. "Wir waren die Corona-Gewinner, denn bei uns gab es eine große Auswahl an Lebensmitteln – und das noch draußen an der frischen Luft", so Sitzler.



Die Gärtnerei sei nur am Rande von den Preissteigerungen betroffen, da die meisten Produkte aus eigener Erzeugung stammen. Dadurch fallen Transport- und Spritkosten größtenteils weg. Dennoch zieht auch die Inflation nicht einfach am Umsatz des Familienbetriebs vorbei.



Seit einem halben Jahr zeichne sich ein Rückgang ab. Dieser sei auf die minimalen Preissteigungen zurückzuführen und auf die Bequemlichkeit der Kunden, die statt in verschiedenen Fachgeschäften lieber alles auf einmal im Supermarkt einkaufen würden.

Monika Geißer von "Richards Backhaus" meint, dass sich das Geschäft langsam wieder normalisiere, nachdem im Sommer eine lange Flaute geherrscht habe. Die ersten paar Wochen nach dem Weihnachtsgeschäft seien "gut".



Natürlich seien auch Brote und Süßwaren teurer geworden, dennoch gäbe es, wie Geißer erzählt, genügend Kunden, die echtes Handwerk und Handarbeit noch schätzen würden.



"Die Nuss-Schnecke hat 1,60 Euro gekostet, jetzt müssen wir sie für 1,80 Euro verkaufen", gesteht sie. Trotzdem würde sich keiner beschweren. Neben Stammkunden würden auch viele neue junge Leute den Markt besuchen.