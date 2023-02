Von Christoph Moll

Wilhelmsfeld/Sandhausen. Es war der 21. August des vergangenen Jahres, als im Hardtwald an der Autobahn A5 bei Sandhausen eine hohe Rauchsäule aufstieg. Ein Waldbrand hielt 80 Feuerwehrleute über Stunden in Atem, am Ende brannte die Fläche eines Fußballfeldes. Künftig soll ein solcher Brand früher entdeckt und damit auch besser eingedämmt werden. Helfen