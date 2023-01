Wiesloch. (slt) In seiner jüngsten Sitzung hat der Wieslocher Jugendgemeinderat (JGR) sich auf einen neuen, weißen Anstrich in der Unterführung am Schillerpark geeinigt. Die Unterführung ermöglicht Fußgängern ein sicheres Überqueren der Heidelberger Straße in Höhe der Schillerstraße.

Die Wände zeichnen sich seit Jahren durch Graffitibemalungen aus, die teils von Künstlern angefertigt wurden und teils mit unsauber oder unleserlich Geschriebenem hervorstechen. Mit einem komplett weißen Anstrich möchte der JGR Künstlern wieder Raum geben, sich frei zu entfalten und damit Interessierten und Begabten eine legale Stelle zum Sprayen schaffen. So sollen Schmierereien vermieden werden. Stattdessen sollen Kunstwerke die Wände der Unterführung füllen. Ein genaues Datum und der genaue Ablauf der Streichaktion stehen noch nicht fest, sind aber für Frühling 2023 geplant.

Die Farbe stellt der Wieslocher Bauhof zur Verfügung, die Arbeiten werden eigenständig durch den JGR durchgeführt. Derzeit überlegt man noch, Freiwillige zur Mithilfe zu animieren.