Wiesloch/Dielheim. (slt) In Wiesloch und Dielheim, aber auch in Nußloch, kam es gestern vermehrt zu Schockanrufen, vor denen die Polizei ausdrücklich warnt. Die Masche: Ein Mann schilderte in weinerlichem Ton und ergriffen den Sachverhalt. Demnach habe sich ein tödlicher Verkehrsunfall eines nahestehenden Familienmitgliedes ereignet, weshalb der unbekannte Anrufer die Zahlung einer Kaution einforderte. Nach dieser Gesprächseröffnung durch den angeblichen Sohn übernahm es ein angeblicher Polizeibeamter.

Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs geht die Polizei davon aus, dass noch mehrere Schockanrufe in der Region erfolgen. Einige Geschädigte meldeten sich bereits bei der Polizei, zu einem Schaden kam es bislang noch nicht.

Immer wieder versuchen falsche Polizisten am Telefon unter verschiedenen Vorwänden, ihre Opfer dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dabei nutzen die Täter laut Polizei eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt. "Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen", heißt es in den Tipps der Polizei.

Zudem sollte man grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung lassen. "Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis", erklärt die Polizei. Bei dem geringsten Zweifel sollte zudem bei der Behörde angerufen werden, von der die angebliche Person kommt. "Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben." Wichtig dabei: "Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten."