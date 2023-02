Wiesloch. (hds) Um Verschwörungsmythen, Fake-News und pseudowissenschaftliche Behauptungen ging es jüngst im Wieslocher Kulturhaus. Eingeladen hatte der Verein "Bündnis für Demokratie und Toleranz Wiesloch" zusammen mit der "Partnerschaft für Demokratie". Etwa 35 Interessenten waren gekommen.

Als Referenten hatten die Veranstalter Holm Gero Hümmler gewonnen. Der promovierte Physiker beschäftigt sich seit längerer Zeit mit der Abgrenzung von Fakten zu Vorurteilen, hat Verschwörungstheorien analysiert und wissenschaftlich basierte Antworten formuliert.

Sein Einstieg in den Vortrag war die Mondlandung der Amerikaner im Jahre 1969 und die sich daraus entwickelten Behauptungen, dies sei alles in der Wüste Nevadas inszeniert worden. Da sei von jenen, die die Echtheit des Apollo-Projekts in Zweifel gezogen worden, teilweise "wissenschaftlich" untermauert. "Es muss klar sein, dass die Mondlandung nur ein Aufhänger war, um andere Ziele zu verfolgen", betonte Hümmler.

Er selbst ging ausführlich auf die Mythen ein und entkräftete in seiner Bewertung die aufgeführten Behauptungen wie fehlende Sterne am Himmel rund um den Mond, angeblich falsche Schatten und eine "seltsam flatternde" US-Fahne. "Das schlimme ist, dass solche Argumente auf den ersten Blick überzeugend klingen, aber es wird nur von denen als wahr empfunden, bei denen es in das Weltbild passt".

Hümmler ging im weiteren Verlauf seiner Ausführungen auf die Intentionen derjenigen ein, die sich solcher Verschwörungsgeschichten bedienen: "Ziel ist es oftmals, bestimmte Gruppen zu diffamieren, Gleichgesinnte zu finden, um so unter einem friedlichen Deckmantel eigene Ansichten unters Volk zu bringen."

In vielen Fällen seien es Juden, die im Fokus stünden, aber auch Personen oder Institutionen, die sich sozial engagieren. "Es ist schon seltsam, dass Personen wie Donald Trump oder der Emir von Qatar kaum oder gar nicht auf der Liste zu finden sind", sagte der Referent. Daher bestehe die Gefahr von Demokratiefeindlichkeit, diese sei bei Verschwörungsmythen nie auszuschließen.

Aber wie sich gegen fälschliche Behauptungen überhaupt zur Wehr setzen? "Ein durchaus schwieriges Unterfangen, denn jeder von uns hat schon mal Wahrnehmungsfehler erfahren müssen", so der Physiker. "Dazu gesellen sich falsche Erinnerungen, die dann plötzlich ein neues Gesamtbild bei der Bewertung eines ...