Wiesloch. (hds) Es gibt bereits ein Dutzend Standorte im gesamten Wieslocher Stadtgebiet, an denen kostenloses W-Lan empfangen werden kann. Mit dabei ist unter anderem die Stadion-Sporthalle, denn gerade dort war es in der Vergangenheit oftmals zu Schwierigkeiten gekommen, wenn Vereine – speziell die Handballer – Ergebnisse weiterleiten wollten. Damit ist es jetzt Schluss, hat doch die Stadt mit dem Partner "The Cloud Networks Germany" einen entsprechenden Vertrag für den weiteren Ausbau unterzeichnet.

Bevor man sich jedoch auf die jeweiligen Stellen festlegte, wurde vom Vereinsbüro der Stadt eine Standortuntersuchung gemacht. Denn gerade von Vereinen wurde stets der Wunsch geäußert, dass in öffentlichen Gebäuden W-Lan kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollte. "Dies kommt nun der gesamten Bürgerschaft zu Gute", sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann.

Ermöglicht wurde der Ausbau durch ein Förderprogramm der Europäischen Union. 15.000 Euro wurden für antragstellende Städte und Gemeinden zur Verfügung gestellt, um damit die entsprechende Hardware für W-Lan-Netze installieren zu lassen. Bereits im Vorjahr war im städtischen Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales beschlossen worden, diesen Schritt zu gehen.

"Dieses Projekt wurde jetzt in einem ersten Schritt abgeschlossen", erläuterten Elkemann und Mario Urmitzer von "Cloud" bei einem Termin in der Stadionsporthalle. In diesem Jahr geht es nun weiter.

Es werden weitere sogenannte Access-Points hinzukommen oder auf das "Wifi-4-EU" umgestellt. So beispielsweise in der Innenstadt, am Freibad und in der Stadtbibliothek. Das Ziel dieses Schrittes ist es, alles auf einen einheitlichen Stand zu bringen. Der Umgang mit dem neuen System ist unkompliziert.

"Interessenten können am jeweiligen Standort auf ihrem mobilen Gerät das Netzwerk "Wifi-4-EU" auswählen, und werden dann auf die Startseite weitergeleitet", informierte Urmitzer. Nach der Zustimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht dann dem kostenlosen Surfen nichts mehr im Wege.

Wichtig ist dabei, dass das Einloggen für 24 Stunden gilt, dann muss man sich erneut anmelden. Die jeweilige Reichweite beträgt im Freien 120 Meter, draußen können sich bis zu 500 Nutzer gleichzeitig anmelden, in Innenräumen sind es 250. Bereits eingerichtet wurde das "Wifi-4-EU"-Netzwerk inzwischen im Bürgerhaus Altwiesloch, im Bürgerhaus Baiertal und auch in der Etten-Leur und der Helmut-Will-Halle.

Ebenso an den Sportplätzen in Frauenweiler und Schatthausen und auch am Kunstrasenplatz in Baiertal sowie im Bereich des Waldstadions. Mit einbezogen wurde auch die Turn- und Gymnastikhalle an der Schillerschule. Für all jene, die beruflich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, gibt es Möglichkeiten zum Einloggen an den Knotenpunkten Hauptstraße/Schillerstraße und Schwetzinger Straße sowie am Schillerpark.