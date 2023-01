Wiesloch. (my) Roundnet ist ein Ballsport, der schon seit einigen Jahren im Trend liegt, aber immer noch zu den Randsportarten zählt. Obwohl es in der Region Clubs gibt und Roundnet als Freizeitvergnügen Anhänger hat, ist es wenig bekannt. Wenn, dann meist unter dem Namen "Spikeball", was aber der Produktname des amerikanischen Netzherstellers ist.

Alles spielt sich rund um ein kleines,