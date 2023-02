"Einige, wie beispielsweise die beruflichen Schulen, hatten bereits im Vorfeld der heutigen Veranstaltung Termine angeboten, um sich vorzubereiten", sagte Sauer. Bärbel Kröhn, Leiterin der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule, erläuterte, man habe bereits vor dem Tag der Berufe auf die Veranstaltung hingearbeitet. "Und wir werden natürlich auch in eine Nachbetrachtung gehen, um so weitere Hilfestellung anzubieten zu können".

Erfreut über den großen Andrang begrüßte Bürgermeister Ludwig Sauer die Besucher: "Hier und heute besteht eine gute Gelegenheit, sich in Gesprächen mit den Firmenvertretern über die alsbald anstehende Berufswahl eingehend zu unterhalten, um so eine wertvolle Orientierungshilfe für die Zukunft zu erhalten", betonte er. Es sei zudem wichtig, das persönliche Gespräch zu suchen, nachdem in den zurückliegenden Jahren pandemiebedingt das Angebot nur online stattgefunden habe. Die Auswahl war breit gefächert: Größere und kleinere Unternehmen aus dem Umkreis standen mit Ratschlägen zur Verfügung. Neben Geldinstituten und Einzelhändlern waren auch Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und größere Firmen wie die MLP und die Heidelberger Druckmaschinen vor Ort. Letztere öffneten bereits vor einer Woche die Tore zu ihrem Ausbildungszentrum, um so allen Interessenten einen Einblick in die unterschiedlichen Berufszweige zu ermöglichen.

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Proppenvoll und informativ: Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause hatten sich viele Schülerinnen und Schüler aus der Region zum "Tag der Berufe" im Palatin aufgemacht. Dort konnten sich die Klassen acht bis zwölf, aber auch Eltern und Lehrkräfte, über künftige Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Organisiert vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wiesloch, stellten sich insgesamt mehr als 60 Firmen, Institutionen und Verbänden an eigenen Ständen vor. Ihr Ziel: Das Interesse der Jugendlichen wecken, damit diese für die im Herbst wieder beginnende Ausbildungsphase die richtige Entscheidung treffen können.

Direkte Gespräche und die Dinge in die Hand nehmen: Beim „Tag der Berufe“ konnten sich die Schüler unter anderem Handwerksberufe und Werkzeuge genauer ansehen. Foto: Helmut Pfeifer

Mit von der Partie waren auch Vertreter der Arbeitsagentur und der Berufsberatung: Dass die Zahl jener, die sich um einen Ausbildungsplatz bemühen, rückläufig sei, waren sich alle einig. Jetzt gehe es darum, nicht nur die offenen Stellen zu bewerben. Vielmehr sei auch ein Umdenkungsprozess bei den Unternehmen gefragt. Bei der Entscheidung müsse nicht nur die Abschlussnote sondern verstärkt auch die soziale Kompetenz und das tatsächliche Engagement der jungen Leute berücksichtigt werden.

Am Nachmittag ließen sich aber keine Interessenschwerpunkte der Jugendlichen ausmachen. Der Stand der Polizei war zwar oft dicht umlagert, so aber auch der der Bundeswehr oder jener der "Akademie für Kommunikation" Baden-Württemberg. Dort wurden Berufskollegs für die Bereiche Grafik- und Modedesign vorgestellt, genau das Interessensgebiet von Maiia und Valeria. Sie nutzten den Informationstag bestmöglich aus. Die beiden Schülerinnen waren vor rund zehn Monaten aus der Ukraine nach Wiesloch gekommen und besuchen derzeit die Hubert-Sternberg-Schule in der Weinstadt. "Wir haben uns inzwischen hier eingelebt und wohnen privat", erzählten sie.

Als Heimspiel für die Stadt Wiesloch und für das Palatin selbst warben damit alle Firmen an diesem Tag für ihre verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten.

Info: Wer den "Tag der Berufe" verpasst hat, kann die Informationen im Internet bei der "Plattform der Berufe" unter www.plattform-der-berufe.de noch bis Montag, 10. April, abrufen.