Wiesloch. Wer sein Auto in einem städtischen Wieslocher Parkhaus oder auf einem der öffentlichen Stellplätze mit Parkscheinautomat abstellen will, muss seit Beginn des neuen Jahres tiefer in die Tasche greifen als bisher. Um 20 Cent pro Stunde hat die Stadt die Gebühren erhöht, auf 1,30 Euro. " Die Umstellung unserer Parkscheinautomaten wurde im Laufe der ersten Januarwochen flächendeckend vollzogen", heißt es aus dem Rathaus. Gemeinsam mit dem Unternehmen, das die Parkscheinautomaten technisch betreut, sei der Gemeindevollzugsdienst herumgegangen, um die Automaten umzuprogrammieren und die Hinweisschilder anzugleichen. Nur im City-Parkhaus am Palatin steht dieser Schritt noch aus, dort ist ein anderes Unternehmen zuständig und die Stunde kostete zuletzt die gewohnten 1,10 Euro.

Von Konrad Bülow

Den Beschluss zur Erhöhung der Gebühren hatte der Wieslocher Gemeinderat im Dezember gefasst. Mithilfe der Mehrerträge soll unter anderem die Markierung einer Fahrradstraße ermöglicht werden. Samstags ist das Parken auf den meisten Parkplätzen kostenfrei, gratis bleiben außerdem die Stellplätze an der Eishalle und entlang der Parkstraße.

Die Erhöhung hält Buchhändler Uwe Dörner, Vertreter des Vereins Stadtmarketing, für ein "falsches Signal". Er zeigt zwar auch Verständnis für die Position, dass der Parkverkehr in der Innenstadt reduziert werden sollte. Es müsse aber mehr an diejenigen gedacht werden, die von außerhalb nach Wiesloch kommen: "80 bis 90 Prozent meiner Kunden kommen mit dem Auto. Ich hätte mir deshalb moderatere Preise gewünscht." Rückmeldungen von Kunden beträfen allerdings meist die noch höheren Preise für die Stellplätze, die privat betrieben werden und nicht vom Gemeinderatsbeschluss betroffen sind. Im Parkhaus am Adenauerplatz kostet die Stunde 1,50 Euro, an der Altwieslocher Straße sogar drei Euro. Bei diesem Thema hofft Dörner auf eine Verbesserung mithilfe von Gesprächen zwischen der Stadt und den Betreibern. Fast in Vergessenheit sei unter den Kunden die Wiesloch-Card geraten. Die Parkautomaten geben einen Quittungsabschnitt heraus. Dieser kann am selben Tag in einem der Wiesloch-Card-Geschäfte gegen sogenannte Wiesloch-Punkte eingetauscht werden.

Ein Blick in die anderen Großen Kreisstädte des Rhein-Neckar-Kreises zeigt derweil: Bei der Höhe der Preise für das Parken ist Wiesloch vorne mit dabei.

> Schwetzingen: Einen flächendeckend höheren Stundensatz als Wiesloch verlangt nur die Stadt Schwetzingen für das Parken, deren Schloss ein überregional bekannter Publikumsmagnet ist. 1,80 Euro kosten die angefangenen 60 Minuten werktags. Wer allerdings nur kurz aussteigen will, um etwas zu besorgen, muss am Alten Messplatz nichts zahlen, wenn er vor Ablauf einer halben Stunde wieder wegfährt. Auf anderen Plätzen der Stadt kostet die halbe Stunde 80 Cent.

> Hockenheim: In Hockenheim kostet die Stunde an Parkuhren und Parkscheinautomaten insgesamt einen Euro, berechnet werden 20 Cent pro angefangene zwölf Minuten. Allerdings bietet diese Große Kreisstadt eine "Brötchentaste" an: Wer sie gedrückt hat und nach 15 Minuten wieder wegfährt, hat kostenlos geparkt. Am Wochenende ist das Parken gebührenfrei.

> Weinheim: In der Zweiburgenstadt Weinheim ist sogar die ganze erste Stunde auf den meisten öffentlichen Parkplätzen gratis. Am Schlosspark kostet jede weitere halbe Stunde 50 Cent. An einigen Plätzen wie dem Parkhaus an der Weinheim-Galerie gibt es die kostenlose halbe Stunde nicht, für jede angefangene Stunde zahlen Nutzer dort einen Euro.

> Sinsheim: Ab 18 Uhr gilt in Sinsheim freies Parken, ebenso samstags von 8 bis 14 Uhr und den ganzen Sonntag über. Ansonsten kosten die meisten Stellplätze 50 Cent je 30 Minuten, nur am Karlsplatz und an der Zwingermühle kostet die halbe Stunde einen Euro – wer dort parkt, muss also mehr Geld von seinem Budget abziehen als in Wiesloch. Gesonderte Preise gelten am Stadion der TSG Hoffenheim.

> Leimen: In den meisten Gebühren- zonen für Parkplätze in der Großen Kreisstadt Leimen ist die erste halbe Stunde Parken kostenlos, dort gibt es ebenfalls teilweise Brötchentasten. Jede weitere angefangene halbe Stunde kostet 50 Cent. In einer gesonderten Gebührenzone gilt: Zwei Euro für zwei Stunden, für sechs Stunden drei Euro. An Sonn- und Feiertagen sowie samstags ab 14 Uhr ist das Parken gebührenfrei.