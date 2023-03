Von Sarah Eiselt

Wiesloch. "Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich diesen Laden gehabt und dafür gearbeitet", sagt Salvatore D’Eugenio, Besitzer des italienischen Feinkostladens in der Hesselgasse. Diesen hat er nun aber geschlossen. Der 71-Jährige geht jetzt in Rente, die angemietete Geschäftsfläche des Eckhauses steht seither für neue Mieter zur Verfügung.

"Mir tut das eigentlich nur für meine Kunden leid", so D’Eugenio. Einkaufen war bei ihm immer anders als beiden Supermärkten und Discountern, eher eine persönliche Angelegenheit: "Ich habe mich mit den Kunden unterhalten, ihnen erklärt, wie sie die Lebensmittel am besten zubereiten oder miteinander kombinieren können." Oft kamen auch die Kunden untereinander ins Gespräch, es hat Spaß gemacht", erinnert er sich zurück. Zum Abschied vor einem Monat haben seine Stammgäste ihm sogar Geschenke gemacht und sich tausend Mal bei ihm bedankt. "Mittlerweile haben sich sogar Freundschaften daraus entwickelt", so D’Eugenio stolz.

Ladenbesitzer D’Eugenio Foto: privat

Gerade jetzt möchte der gelernte Restaurantfachmann sich genau hierauf konzentrieren: Freunde und Familie. "Heimat ist dort, wo man sich befindet. Jetzt werden das endlich meine Kinder sein." Vor der Ladeneröffnung im August 1996, damals noch in der Rathausgasse, war er in namhaften Hotels tätig, auch als stellvertretender Direktor. "Das ist aber für das Familienleben nichts", erklärt er. Einer der Gründe, wieso er sich dann letztlich auch selbstständig gemacht hat. So konnte er um 19 Uhr schließen und war für seine Familie da.

Im "L’Angolo italiano" bot er neben Vorspeisen, Antipasti, selbst gemachtem Pesto und Soßen auch Schinken, Salami und viele Käsesorten an.

Wie für ein italienisches Geschäft üblich, durften aber natürlich auch Nudeln nicht fehlen, die er von einer italienischen Firma aus der Nähe von Karlsruhe bezog. Auch Öle, Balsamico und Weine fanden sich bis zum letzten Monat noch in seinem Sortiment.

"Ein paar Leute haben schon angefragt, zwecks Besichtigung der Ladenfläche, aber gerade im Moment ist die Neueröffnung eines Geschäfts nicht so einfach", so D’Eugenio. "Die Sachen sind teuer geworden. Und reich wird man von so einem Laden nicht", lacht er.

Seit Januar läuft die Suche nach einem neuen Mieter schon, Eigentümerin Petra Wiffemann sucht daher händeringend: "Es ist so schade, dass ausgerechnet in der Wieslocher Innenstadt der Laden jetzt leer steht." Zwar war bereits ein Imbiss im Gespräch, aber zustande kam nichts, erklärt sie weiter. "Sobald sich jemand ernsthaft für die Fläche interessiert, kann ich mich an die Stadt wenden und dort erläutern, wie es weitergehen soll", so Wiffemann. Bisher seien aber keine wirklichen Interessenten dabei gewesen. Am Ladenschaufenster hängt ihre Telefonnummer aus, jeder Interessent könne sich bei ihr melden, so die Eigentümerin weiter.