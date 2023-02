Weinheim. (RNZ) Die Kette von Vandalismus-Übergriffen in Weinheim reißt nicht ab. Im Gegenteil: "Die Menschen werden immer aggressiver", ärgert sich Rathaus-Hausmeister Thomas Schäfer. Als er am Freitagmorgen um 6 Uhr seinen Dienst mit dem täglichen Rundgang ums Gebäude begann, stieß er ein erneutes Mal an den Spielplatz-Toiletten im Schlosspark auf ein Bild der Verwüstung.

Unbekannte hatten die Tür der Damentoilette eingetreten. Außerdem klaffte ein großes Loch in der Fensterscheibe eines Büros der städtischen Grünflächenabteilung. Und Schäfer hat durchaus recht, denn die Art und Weise dieser Aktion gibt schon zu denken: Die zerstörungswütigen Täter hatten einen Metallmülleimer aus seiner Verankerung herausgerissen und diesen anschließend mit Wucht durch die Scheibe geworfen.

Wieder ist der Allgemeinheit ein Schaden von über 1000 Euro entstanden. Es war der erste Vandalismus an dieser Stelle seit der Anbringung eines Bewegungsmelders.

Die Stadt Weinheim hat erneut Anzeige bei der Polizei erstattet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich dort unter Telefonnummer 06201/ 1 00 30 melden.