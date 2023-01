Von Philipp Weber

Weinheim. Es steht erneut ein Termin zur Zwangsversteigerung des früheren evangelischen Gemeindehauses in der Hauptstraße 1 fest. Nach Angaben des Amtsgerichts Mannheim findet die öffentliche Versteigerung am Donnerstag, 27. April, um 14.30 Uhr im Saal des Kulturhauses in Mannheim-Käfertal, Gartenstraße 8, statt. Der Verkehrswert der Immobilie wird mit