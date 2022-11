Alles andere gehörte Nitzsche. Die Schlittschuhe sind übrigens erst wenige Jahre alt. Der Gastronom hatte zuletzt noch einmal in 200 Paar neue Schuhe investiert. Zu seiner Ausrüstung zählten unter anderem auch eine Beleuchtungsanlage, eine Fritteuse und eine Schneidemaschine für Currywürste. Das Equipment liegt das Jahr über in einer Halle auf dem Gelände der Firma ...

Nitzsche bereut keine Sekunde an der Eisbahn. Knapp eineinhalb Jahrzehnte lang drehten hier Schlittschuhläufer ihre Runden. Firmenbelegschaften, Jahrgänge, Schulen und sogar das Polizeirevier Weinheim nahmen an Wettbewerben im Eisstockschießen teil. "Für mich war es eine prägende, anstrengende, aber vor allem tolle Zeit", resümiert Nitzsche: "Ich kann nur Positives berichten, abgesehen von der Coronazeit." Doch irgendwann wurde es Zeit, den Betrieb des Eisvergnügens in jüngere Hände zu legen. "Ich bin seit 42 Jahren selbstständig, ich werde 64 Jahre alt und will mich ein Stück weit aus dem Geschäft herausziehen", sagt er.

Weinheim. Uwe Nitzsche ist ein gefragter Mann. Wieder und wieder wird er von Passanten gegrüßt, als die RNZ ihn am Donnerstag vor der "Piano Lounge" im Atrium an der Bahnhofstraße trifft. 1990 hatte er das Restaurant eröffnet, damals noch auf dem Gelände des früheren Kaufhauses Birkenmeier.

Von Philipp Weber

Nicht zuletzt für Familien war die Eisbahn im Atrium ein willkommenes Ausflugsziel. Hier konnte man lernen, Pirouetten zu drehen, oder einfach entspannt eine Kleinigkeit essen oder trinken. Foto: Dorn

Der Hersteller aus der Schweiz verspricht, dass die Eisläufer auf seinem Material so schnell Fahrt aufnehmen wie auf gefrorenem Wasser. Nitzsche hatte "seine" Eisbahn noch Jahr für Jahr von einer Berliner Firma ausgeliehen. Der Verleih kostete 36 000 Euro im Jahr, die Stromkosten betrugen 10 000 bis 12 000 Euro. "Heute wäre bei einer Wasserbahn das Doppelte fällig", schätzt er.

Alles andere gehörte Nitzsche. Die Schlittschuhe sind übrigens erst wenige Jahre alt. Der Gastronom hatte zuletzt noch einmal in 200 Paar neue Schuhe investiert. Zu seiner Ausrüstung zählten unter anderem auch eine Beleuchtungsanlage, eine Fritteuse und eine Schneidemaschine für Currywürste. Das Equipment liegt das Jahr über in einer Halle auf dem Gelände der Firma Naturin.

Doch an zehn Wochen im Jahr kommt es zum Einsatz. So war es jedenfalls all die Jahre – bis zum Winter 2019/2020. Danach ließ Corona das "Schlittschuhlaufen unter den Burgen" zwei Mal hintereinander platzen: "Jetzt ist es schon ein Abschied mit Wehmut."

Sehr gern hätte Nitzsche seine Eisbahn noch einmal in Weinheim aufgebaut. Zunächst sah es gut aus. Die Verwaltungsspitze zeigte Interesse und hätte unter Umständen sogar die Fläche vor dem noch leer stehenden Schlossparkrestaurant zur Verfügung gestellt. Als Betreiber wäre die Hirschberger Veranstaltungsagentur Demi-Promotion infrage gekommen.

Doch diese Pläne zerschlugen sich. Auch andere potenzielle Käufer für Schlittschuhverleih und Verpflegungshütten sprangen ab. "Wir bedauern das sehr", sagt Roland Kern, Pressesprecher der Stadt Weinheim: "Die Eisbahn war eine Attraktion, von der die Stadt profitiert hat." Dennoch kann man es sich im Rathaus nicht vorstellen, einen solchen Betrieb zu übernehmen. "Eine entsprechende Initiative von privater Seite würden wir aber unterstützen, so gut wir können", so Kern.

Eine Firmenbelegschaft beim Eisstockschießen: Viele Weinheimer hat dieser Sport fast süchtig gemacht. Foto: Dorn

Nitzsche lässt derweil die RNZ an seinen Erinnerungen teilhaben. Ohne den Mörlenbacher Eisstock-Club (MESC) wäre das Ganze nie so erfolgreich geworden, ist er sich sicher. Der Verein betreute Veranstaltungen wie den Königs-Cup, benannt nach dem Hauptsponsor, einer Brauerei aus Duisburg. Aber es gab auch Firmen-, Ladys- oder Jahrgangs-Cups. Und auch Wettbewerbe, bei denen die (Ober-)Bürgermeister aus der Region antraten. "Dieser Sport macht einen richtiggehend süchtig", berichtet Nitzsche aus eigener Erfahrung. Er hatte selbst ein Team. Denn natürlich gab es auch einen Gastro-Cup.

Die Veranstaltungen auf dem Eis kamen so gut an, dass sich Firmenbelegschaften eigens mit Eissportausrüstung eindeckten. Und das Sponsoring lief. Nitzsche zeigt Handyfotos, blättert in Ordnern. Und in der Tat: Die Bande der Eisbahn musste bisweilen aufgestockt werden, damit alle Sponsoren Platz fanden.

Vielen Weinheimern wird die Attraktion aber in Erinnerung bleiben, weil sie hier ihre ersten Schritte aufs Eis gewagt haben. Für Anfänger gab es eigens Gehhilfen. Und sogar die Modewelt hatte den rutschigen Untergrund für sich entdeckt. "Ein Höhepunkt war für mich eine Modeschau auf Eis, Geschäfte aus der Stadt und eine ehemalige Miss Germany haben mitgemacht", erinnert sich Nitzsche begeistert. Jetzt geht es in Mörlenbach weiter. Die Reservierungen laufen schon.