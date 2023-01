Weinheim-Lützelsachsen. (zg/ans) Nicht nur ein Tunnelbrand hielt die Freiwillige Feuerwehr Weinheim auf Trab: Bereits am späten Donnerstagabend und am Freitagmorgen war sie wegen Gasgeruch im Einsatz. In der Lützelsachsener Hölderlinstraße meldeten Anwohner am Donnerstag, kurz vor 21 Uhr, Gasgeruch in der Wohnung eines Mehrparteienhauses. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Die Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Eine Person musste vom Rettungsdienst betreut werden. Die Messarbeiten der Feuerwehr wurden durch die Stadtwerke Weinheim unterstützt. "Nach einer intensiven Kontrolle konnte Entwarnung gegeben werden", heißt es in der Pressemitteilung der Wehr. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ein technischer Defekt des Heizsystems vorliegt, wurde empfohlen, eine Fachfirma zu kontaktieren. Gegen 22 Uhr wurde der Einsatz beendet, die Bewohner kehrten zurück in ihre Wohnungen.

Am Tag darauf, gegen 8.30 Uhr, wurde erneut Gasgeruch gemeldet, diesmal in der Lützelsachsener Hirtengasse. Die Feuerwehr Lützelsachsen-Hohensachsen rückte mit der Abteilung Stadt an. Vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden. Die Einsatzkräfte wurden in einer Garage fündig: Dort hatte jemand vergessen, einen Kraftstoffkanister zu schließen, sodass sich der Geruch ausbreitete. Die Garage wurde belüftet, der Kanister verschlossen und der Einsatz beendet.