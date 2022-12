Das sehen die Medizinerin, die Verteidiger und Demonstranten anders. Die Ärztin beruft sich unter anderem auf das "Genfer Gelöbnis", das Mediziner verpflichte, ihre Kenntnisse nicht gegen ihre Patienten oder die Gesellschaft zu richten. Und die Maske sei ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Auch weitere Argumente der Ärztin und der Verteidiger erinnerten an Ausführungen, die Gegner der Corona-Politik von Bund und Ländern 2020 und 2021 vorgetragen hatten.

Der unter anderem an der Heidelberger Frauenklinik ausgebildeten und seit 1996 niedergelassenen Ärztin droht ein hartes Urteil. Die Anklage hatte bereits am Ende des ersten Verhandlungstags eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren sowie ein dreijähriges Berufsverbot gefordert: Die Beweisaufnahme habe erwiesen, dass die Ärztin zwischen Mai 2020 und Januar 2021 in 4374 Fällen unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt und vermeintlichen Patienten zugeschickt habe. Damit seien massenhaft Menschen von der Maskenpflicht entbunden worden, ohne dass es Untersuchungen gab. Darin erkennt die Anklage ein gewerbsmäßiges Handeln – für die Atteste wurde eine Privatgebühr fällig – und kriminelle Energie. Der ebenfalls auf der Anklagebank sitzenden Bürokraft der Ärztin droht eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann – und eine Geldbuße von zwei Monatsgehältern. Die Aussagen mehrerer Polizeibeamter und gesicherte E-Mails erhärteten die Vorwürfe.

Weinheim. (web) Rund 135 Demonstranten hatten sich am Montagmorgen vor dem Weinheimer Amtsgericht versammelt. Doch nach einer halben Stunde konnten sie wieder gehen: Im Prozess gegen eine in Weinheim niedergelassene Allgemeinmedizinerin ist auch am zweiten Verhandlungstag kein Urteil gefallen. Die Verteidiger Ivan Künnemann und Beate Bahner sahen sich gesundheitlich nicht in der Lage, ihre Plädoyers zu halten. Künnemann sprach einige Momente, brach das Plädoyer dann aber ab. Richterin Eva Lösche vertagte die Fortsetzung der Hauptverhandlung auf Montag, 2. Januar, 9 Uhr.

Das sehen die Medizinerin, die Verteidiger und Demonstranten anders. Die Ärztin beruft sich unter anderem auf das "Genfer Gelöbnis", das Mediziner verpflichte, ihre Kenntnisse nicht gegen ihre Patienten oder die Gesellschaft zu richten. Und die Maske sei ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Auch weitere Argumente der Ärztin und der Verteidiger erinnerten an Ausführungen, die Gegner der Corona-Politik von Bund und Ländern 2020 und 2021 vorgetragen hatten.

Apropos Gesundheit: Zumindest bei Bahner reichte die Kraft aus, um den Demonstrierenden Datum und Uhrzeit des dritten Verhandlungstags zuzurufen. Kurz darauf verließ die Ärztin das Gebäude. Sie wurde lautstark bejubelt.

Update: Montag, 12. Dezember 2022, 19.19 Uhr

Falsche Atteste aus Weinheim durch ganz Deutschland geschickt

Von Philipp Weber

Weinheim. Er trommelt, er schreit. Bis in den Gerichtssaal hört man ihn. Es ist einer der Demonstranten, die am Donnerstag vor dem Weinheimer Amtsgericht protestieren. Sie unterstützen eine Ärztin aus der Stadt. Die Anklage wirft ihr vor, zwischen Mai 2020 und Januar 2021 in 4374 Fällen unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Ihre Bürogehilfin sitzt wegen Beihilfe auf der Anklagebank. Bei einigen der Beteiligten besteht offensichtlich eine Nähe zur Querdenkerszene. Die Ärztin hat sich auf Demonstrationen und im Internet deutlich gegen die Coronaschutzmaßnahmen von Bund und Ländern positioniert. Im Frühjahr 2020 soll sie sich entschlossen haben, eine gesetzliche Ausnahmeregelung zu nutzen: Sie soll für Menschen aus ganz Deutschland Atteste ausgestellt haben, die die "Patienten" dazu berechtigten, aus medizinischen Gründen auf die Mund-Nasen-Bedeckung zu verzichten. Da es sich um "Privatrezepte" handelte, nahm sie über 28 000 Euro ein.

Wer ein Attest wollte, meldete sich zum Beispiel per Mail. Das jedenfalls geht aus elektronischen Schreiben hervor, die die Richterin Eva Lösche verliest. In einer Mail stellt sich ein Mann als Betreiber einer Gastronomie in Bayern vor und bittet für sich und seine Belegschaft um Atteste. Die passenden "Symptome" wie etwa "Atemnot" liefern er und andere – zum Teil auf Anraten der Ärztin – mit.

Die Ärztin arbeitet seit 1996 als niedergelassene Allgemeinmedizinerin. Als die Richterin sie fragt, ob sie sich zur Sache äußern wolle, erhebt sich die Medizinerin. Es folgt ein "Plädoyer" wider die Maske. Diese belaste den Organismus bis hin zur Lebensgefahr, löse Stressreaktionen aus und gefährde die Entwicklung ungeborener Kinder. Sie zitiert mehrere Studien.

Es gehe aber um ein rechtliches Problem, nämlich Atteste ohne vorherige Untersuchung, entgegnet Richterin Lösche. Und genau auf diesem Punkt ruht eine der Säulen, auf die sich die Strategie der Verteidiger Ivan Künnemann und Beate Bahner stützt. Er vertritt die Ärztin, sie die Gehilfin. Sie finden, dass keine körperliche Untersuchung nötig sei, um Menschen von der Maskenpflicht zu befreien.

Im Zuge der Pandemie seien Patienten oft auf Grundlage von Telefonaten krankgeschrieben worden. Zudem hätten die "Maskensymptome" kaum im Zuge einer Untersuchung nachgewiesen werden können, argumentieren sie. Außerdem gehen sie – ebenso wie die Ärztin – von der Annahme aus, dass die Maske das Problem sei, nicht der Mensch. Will heißen: Der Mund-Nasen-Schutz sei gegen Corona so nutzlos und für die Gesundheit so schädlich, dass die Ärztin schon aufgrund ihres Berufsethos handeln durfte. Hier ist Verteidigerin Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht, in ihrem Element. Sie war bereits 2020 aufgefallen, als sie eine Verfassungsbeschwerde gegen die Coronapolitik von Bund und Ländern einreichte und später zeitweise in Gewahrsam genommen wurde. Nun beantragt sie, Behördenchefs, leitende Wissenschaftler sowie den damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn und seinen Nachfolger Karl Lauterbach als Zeugen vorzuladen. Sie sollen Auskunft darüber geben, wie die Maskenpflicht gemanagt wurde, wie die Produkte kontrolliert wurden und ob diese gefährlich waren. Auch Künnemann will Fachleute vorladen. Richterin Lösche lehnt diese Beweisanträge ab. Diese seien für das Verfahren "offenkundig überflüssig". Damit ist die Anklage an der Reihe. Diese sieht die Vorwürfe gegen Ärztin und Angestellte als erwiesen an. Die Ärztin habe sich über den Gesetzgeber gestellt.

Das zeuge von einem erheblichen Maß an Rechtsfeindlichkeit und krimineller Energie. Zumal die Attestvergabe gewerbsmäßig erfolgte. Die Gehilfin habe dies billigend unterstützt. Für die Ärztin beantragt die Staatsanwältin dreieinhalb Jahre Haft sowie ein dreijähriges Berufsverbot, für die Gehilfin ein Jahr und vier Monate auf Bewährung. Einstweilen solle das Berufsverbot für die Ärztin vorläufig ausgesprochen werden. Der Risiken für die Allgemeinheit wegen.

Update: Donnerstag, 24. November 2022, 20.55 Uhr

Demonstration bei Prozess gegen Ärztin

Weinheim. (web) Vor dem Eingang des Amtsgerichts Weinheim war am Donnerstagmorgen kaum ein Durchkommen möglich. Unterstützer einer Weinheimer Ärztin protestierten zum Teil lautstark. Die Medizinerin muss sich vor dem Schöffengericht verantworten, weil sie vielfach Atteste ausgestellt haben soll, die Menschen von der Maskenpflicht befreiten.

Die Anklage geht davon aus, dass nur sehr wenige der Patienten von der Ärztin untersucht wurden. Die Angeklagte beruft sich auf den medizinischen Ethos, der es ihr nicht erlaube, Patienten zu schädigen.

Sie führte in einem längeren Monolog aus, warum sie Masken für nutzlos und sogar gefährlich halte. Die öffentliche Verhandlung wird um 14 Uhr fortgesetzt.