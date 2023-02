Von Philipp Weber

Weinheim. Die Themen wechseln schnell, besonders in Kriegszeiten: Die Lieferung von Panzern und anderem Militärgerät an die Ukraine hat die Problematik der Gastknappheit längst aus den Schlagzeilen verdrängt. Dabei sind auch in Weinheim einige Einrichtungen seltener geöffnet als sonst. Dazu zählen das "Moderne Theater" und die evangelische Peterskirche.