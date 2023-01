Weinheim. (RNZ) Passanten hatten aufgepasst. Als sie am Samstagmorgen um kurz vor 8 Uhr in der Freudenbergstraße einen "Feuerschein" in einem Mehrfamilienhaus bemerkten, riefen sie die Feuerwehr. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an. Schnell waren die Schläuche ins Haus verlegt und der Löschangriff aufgebaut. Wasser musste allerdings nicht aufs Rohr gegeben werden, denn bei der Erkundung des Hauses durch die Feuerwehrkräfte stellte sich heraus, dass der vermeintliche Feuerschein lediglich eine flackernde LED-Kerze war. Daher wurden die Schläuche wieder eingerollt, bevor man auch schon wieder zum nächsten Einsatz abrücken musste.

Kurz darauf meldete die Leitstelle den nächsten Einsatz. Diesmal hatte die automatische Brandmeldeanlage des GRN-Betreuungszentrums in der Röntgenstraße ausgelöst. Auch hier handelte es sich um einen Fehlalarm, der allerdings – anders als in der Freudenbergstraße – aus purer Mutwilligkeit entstanden war. Ein Bewohner hatte einen Handdruckmelder eingeschlagen und so die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Handdruckmelder wurde zurückgestellt und die eingeschlagene Scheibe von den Mitarbeitern der Haustechnik ausgetauscht. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten wenig später wieder ab.

Eineinhalb Stunden bevor es zu den zwei Einsätzen am Samstagmorgen gekommen war, waren die Einsatzkräfte zum Teil bereits mit Wasserpumpen beschäftigt. In der Paulstraße war in einem Wohnhaus ein Boiler geplatzt, weshalb die Bewohner gegen 6.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr alarmierten. Mit zwei Wassersaugern wurde der unter Wasser stehende Wohnraum wieder einigermaßen trockengelegt. Diesen Einsatz konnte die Wehr nach zwei Stunden beenden.

Bereits am Freitagabend war die Abteilung Stadt unterwegs, um Menschen in Not zu helfen. Am Hauptbahnhof waren vier Personen mit dem Aufzug stecken geblieben. Da eine in Panik geriet, kam auch ein Rettungswagen angefahren. Mit Spezialwerkzeug wurden die Fahrstuhltüren geöffnet und die Eingeschlossenen über eine Steckleiter gerettet. Die DB-Sicherheit nahm den Fahrstuhl außer Dienst.

Neben Kräften der Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen waren auch Feuerwehrleute aus Rippenweier am Wochenende im Einsatz. Auf der Landstraße 596 war am Samstag gegen 19 Uhr unterhalb der Gaststätte "Zur Ranch" ein Baum umgestürzt. Daher musste die Straße für eine halbe Stunde voll gesperrt werden, bis die die Freiwillige Feuerwehr mit Hilfe von Kettensägen den Windwurf beseitigt hatten. Nachdem die Straße wieder frei geräumt war, rückte die Odenwaldabteilung schließlich wieder ein.