Weinheim. Er wisse um die Probleme des Einzelhandels. Und er sei bereit, mit den Betroffenen eine Verkürzung der Bauzeit bei der Sanierung der unteren Bahnhofstraße zu erörtern – oder eine andere Verkehrsführung zu prüfen. Das hatte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner den Händlern am Donnerstagabend zugesichert, als diese mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer und der Stadt den Zweiburgen-Gutschein vorstellten. Anfang der Woche wurde die Stadt konkreter: In Sachen Verkehrsführung bleibt wohl alles beim Alten. Um die aller Wahrscheinlichkeit nach Mitte März beginnende Vollsperrung der Straße zwischen Postknoten und "Café Central" kommt man nicht herum. Dafür werden der Umfang und die Bauzeit bei der Sanierung reduziert.

Von Philipp Weber

Weinheim. Er wisse um die Probleme des Einzelhandels. Und er sei bereit, mit den Betroffenen eine Verkürzung der Bauzeit bei der Sanierung der unteren Bahnhofstraße zu erörtern – oder eine andere Verkehrsführung zu prüfen. Das hatte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner den Händlern am Donnerstagabend zugesichert, als diese mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer und der Stadt den Zweiburgen-Gutschein vorstellten. Anfang der Woche wurde die Stadt konkreter: In Sachen Verkehrsführung bleibt wohl alles beim Alten. Um die aller Wahrscheinlichkeit nach Mitte März beginnende Vollsperrung der Straße zwischen Postknoten und "Café Central" kommt man nicht herum. Dafür werden der Umfang und die Bauzeit bei der Sanierung reduziert.

Fetzner bestätigte, dass die Bauzeit von den ursprünglich geplanten über drei Monaten auf etwa sechs Wochen verkürzt wird, da man auf die grundhafte Erneuerung verzichtet und den Belag nur um rund 45 Zentimeter abfräst. Damit müsste die Straße für die nächsten zehn Jahre halten, so der Technische Dezernent. Eine wesentliche Kostenersparnis – 327.000 Euro wurden zuletzt genannt – sei aber nicht zu erwarten. Auch Sebastian Kerner, Zweiter Vorsitzender des Vereins "Lebendiges Weinheim", freut sich über diese Neuigkeit. "Dennoch bleibt diese Baustelle eine große Herausforderung für die Kollegen, die im Umfeld der Straße arbeiten." Dass die Bauarbeiten unumgänglich sind, um die Bahnhofstraße verkehrssicher zu halten, verstehe er. Aber für den Einzelhandel komme das Sanierungsprojekt zur Unzeit.

Während der Handel noch mit den Nachwirkungen der Corona-Krise kämpft, reiße Russlands Krieg gegen die Ukraine Löcher in die Lieferketten, beeinträchtige die Verfügbarkeit von Waren und drücke die Konsumfreude der Kundschaft. Wenn eine wichtige Innenstadt-Zufahrt wie die Bahnhofstraße ausfällt, treffe das die ganze City: "Der Kunde ist nicht nur ein scheues Reh, sondern auch ein Gewohnheitstier." Dass Baustellen Irritationen verursachen, weil Menschen die Innenstadt nicht auf den üblichen Wegen erreichen, habe die Sanierung des Postknotens 2019 gezeigt. Deshalb fordert der Zweite Vorsitzende des "Lebendigen Weinheim" nun "eine glasklare Umleitung, die wirklich jeder verstehen kann".

Dass die untere Bahnhofstraße gesperrt wird, hatte die unmittelbar Betroffenen kalt erwischt: Die Stadträte hatten in einer Gemeinderatssitzung Mitte Dezember Unterlagen auf ihren Tischen liegen, in denen die Verwaltung die Vergabe der Arbeiten an eine Eberbacher Baufirma empfahl. Mit Christian Mayer saß der Erste Vorsitzende des "Lebendigen Weinheim" zwar im Gremium. Aber er konnte nicht verhindern, dass die Bahnhofstraßen-Händler erst nach der mühsam durchgerungenen Beschlussfassung davon erfuhren. "Ich verstehe, dass die Verwaltung auf den ersten Blick größere Probleme hat als 200 Meter Straße", so Kerner. Aber glücklich sei diese Art von Kommunikation natürlich nicht gewesen.

Fetzner räumt ein, dass die Kommunikation dieses Mal sehr schlecht abgestimmt war. Das sei in Oberflockenbach und im Müllheimer Tal zuletzt besser gelaufen. Für die Anlieger der Bahnhofstraße finde Anfang Februar nun eine Informationsveranstaltung statt. Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben.