Von Philipp Weber

Weinheim. Das Ziel ist nun klar benannt: In der Frage, ob trauernde Angehörige einen geliebten Mensch in einem Sarg oder einer Urne bestatten, soll nicht die Größe des Geldbeutels zum entscheidenden Faktor werden. Das zumindest geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Darin nimmt die Verwaltung Stellung zu einem durchaus brisanten Punkt, der am