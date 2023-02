Weinheim. (RNZ) Die Stadt lässt sich Vandalismus und versuchte Einbrüche an den Schlossparktoiletten und am Gebäude nicht gefallen. Schon voraussichtlich ab der nächsten Woche schließt der Schlosspark jeden Abend bei Einbruch der Dunkelheit und öffnet erst am Morgen um 7 Uhr wieder. Das ist eine Stufe im Zuge eines Sicherheitskonzepts, das die Verwaltung am Dienstag bekannt gegeben hat.

Die Maßnahme sei die weitreichendste, ohne eine Kollision mit dem Datenschutz fürchten zu müssen, so die juristische Einschätzung im Rathaus. Die Schließzeiten gelten, sobald die Bürofenster, die in der Woche vor Fasching zertrümmert wurden, durch Sicherheitsglas ersetzt sind.

So lange wird der Park, wie schon in den vergangenen Tagen, durch einen Sicherheitsdienst bewacht. Abgeschlossen werden dann bei Einbruch der Dunkelheit alle sieben Eingänge. "Wir bedauern dies, aber die Vorfälle der letzten Wochen lassen uns keine Wahl", so OB Manuel Just. Darüber hinaus stehe man mit der Polizei in Kontakt, wegen des Umfelds der Parkanlage.

Die Stadt schöpfe ihre Möglichkeiten aus, so der OB. Mit dem nächtlichen Zutrittsverbot stelle man Weichen für Maßnahmen, die strengen Auflagen unterliegen: Ein etwaiges gewaltsames Eindringen wäre dann eine Straftat. Dies könne die juristische Einordnung einer technischen Überwachung rändern, so die Einschätzung der Verwaltung. Die könnte dann der nächste Schritt sein.