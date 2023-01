Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim waren am Donnerstagmorgen um 7.45 Uhr in die Steighausstraße geeilt. Dort steht das Betriebsgebäude des Tunnels. Die elektronische Anlage stellt von außerhalb sicher, dass die Technik innerhalb des Bauwerks funktioniert.

Weinheim. (RNZ) Der Schlossbergtunnel ist weiter gesperrt. Das teilt das Tiefbauamt der Stadt in Absprache mit der Feuerwehr mit.

Der Brand am Donnerstag im Betriebsgebäude habe die USV-Anlage für den Tunnel zerstört. Die Beschaffung von Ersatz sei wegen der Lieferengpässe bei Elektrogeräten kurzfristig nicht möglich.

USV heißt "Unterbrechungsfreie Stromversorgung", quasi eine Notstromvorrichtung. Sie ist für einen Tunnel dieser Länge obligat. Die Neubeschaffung könne "ein paar Wochen" dauern, hieß es.

Immerhin: Die Umleitung über die Alte Grundelbachstraße funktioniere ohne größere Störungen, so die Verkehrsabteilung der Stadt. Im früheren Fußgängerbereich vor dem City-Rewe ist eine Tempo-20-Zone eingerichtet, sodass Pendler gut durchkommen.

Schlossbergtunnel bleibt bis Dienstag gesperrt

Weinheim. (web) Die Baken stehen. Die Ampel zeigt "Rot!". Die Direktverbindung von der Innenstadt ins Gorxheimer Tal ist zu. Wegen eines Brands im Betriebsgebäude des Schlossbergtunnels ist dieser noch bis kommenden Dienstag, 31. Januar, vollständig gesperrt. Das teilte die Stadt Weinheim am Donnerstagmittag mit. Der Verkehr wird über die alte Grundelbachstraße umgeleitet.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim waren am Donnerstagmorgen um 7.45 Uhr in die Steighausstraße geeilt. Dort steht das Betriebsgebäude des Tunnels. Die elektronische Anlage stellt von außerhalb sicher, dass die Technik innerhalb des Bauwerks funktioniert.

Laut Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach war es zu einem Brand an der Elektroanlage gekommen. Als die Feuerwehrkräfte ankamen, nahmen sie den typischen "Elektroschmorgeruch" wahr. Aus den Lüftungsschlitzen des Häuschens entwich Brandrauch. Die Einsatzkräfte sperrten die Grundelbachstraße rund um den Kreisel vor dem Tunneleingang ab. Auch der Tunnel selbst wurde voll gesperrt.

Mit Atemschutzgeräten ausgestattete Feuerwehrleute rückten dem Brandherd mit Kohlendioxid-Löschern zu Leibe. Da das Ausmaß des Unglücks zunächst unklar war, forderte die Freiwillige Feuerwehr Kräfte der Freudenberg-Werkfeuerwehr aus dem Industriepark an. Diese sollten mehr Kohlendioxid mitbringen, das als Sonderlöschmittel für Elektrobrände dient.

Die Stadtwerke Weinheim schickten Mitarbeiter ihrer "Fachabteilung Strom". Feuerwehr und Polizei bildeten eine gemeinsame Einsatzleitung. Weitere Gerätschaften gingen in Bereitschaftsstellung. Zum Schutz der eingesetzten Feuerwehrleute kam das Deutsche Rote Kreuz mit einem Rettungswagen.

Der Einsatz der Kohlendioxid-Löscher zeigte Wirkung. Der Brand ließ sich schnell unter Kontrolle bringen. Die Einsatzkräfte drückten den Rauch mit einem Hochdrucklüfter aus dem Gebäude. Nach einer halben Stunde war das Feuer gelöscht.

Um sicherzustellen, dass sich der Brand nicht weiter ausgebreitet hatte, nahmen die Kräfte eine umfangreiche Brandnachschau mit einer Wärmebildkamera vor. Die Stadt Weinheim, die den Schlossbergtunnel betreibt, war ebenfalls vor Ort und übernahm die Einsatzstelle. Nachdem der Tunnel so plötzlich gesperrt worden war, bildete sich eine Autoschlange in Richtung Gorxheimertal: Bekanntlich rollen die Pendlerströme morgens aus dem Odenwald hinaus in Richtung Rheinebene und Autobahn 5.

Nach Angaben der Stadt Weinheim bleibt der Tunnel, bei dem es sich rein technisch gesehen um die "Einhausung unter der Schlossbergbebauung" handelt, bis zum kommenden Dienstag geschlossen. Darauf hätten sich die Sicherheitskräfte, die Polizei und das Tiefbauamt der Stadt verständigt. Die umgehend eingerichtete Umleitung verläuft über die alte Grundelbachstraße.

Mit einer "kritischen Verzögerung" im Straßenverkehr sei nicht zu rechnen, so Weinheim-Sprecher Roland Kern in einer Mitteilung. Bis zur vollständigen Einrichtung der Umleitung regelte die Polizei den Verkehr. Die neue Leiterin des Polizeireviers Weinheim, Dagmar Pfeil, machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Warum es am Donnerstagmorgen an der Elektrostation des Tunnels gebrannt hat, ist noch nicht geklärt.

Fakt ist indes, dass die Stromversorgung und damit die Notfall-Alarmierung im Tunnel derzeit nicht verlässlich gesichert sind. Daher sei nichts anderes übrig geblieben, als die Durchfahrt zu sperren, teil die Stadt mit: "Aus Sicherheitsgründen wird die Maßnahme zunächst übers Wochenende beibehalten, bis die Brandursache von Experten geklärt ist." Die Verantwortlichen im Tiefbauamt hoffen, dass die Ursache gefunden wird und der Tunnel am Dienstag, 31. Januar, wieder freigegeben werden kann.