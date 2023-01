Weinheim. An Einsatztagen schonen sich die Aktiven der Rehkitzrettung Weinheim nicht. Sie stehen mitten in der Nacht auf, um Wiesen vor der Mahd abzusuchen und Kitze, Hasen und Bodenbrüter vor Verstümmelung oder Tod zu bewahren. Mit Wärmebildkameras bestückte Drohnen weisen ihnen den Weg zu ihren vierbeinigen Schützlingen. Da die Kamera nur bei kühlen Temperaturen effektiv arbeitet, beginnen die Einsätze in den frühen Morgenstunden. So sinnvoll diese Arbeit ist, so rar sind die Ehrenamtlichen . Deshalb hat die Rehkitzrettung nun einen Aufruf gestartet. Obwohl nicht zuletzt Drohnenpiloten gesucht werden, sollten sich in erster Linie Menschen melden, denen der Tierschutz am Herzen liegt , betont Michael Ehlers. Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit seien unabdingbar, so der Tierschutzbeauftragte und Leiter der Rehkitzrettung.

Von Philipp Weber

Weinheim. An Einsatztagen schonen sich die Aktiven der Rehkitzrettung Weinheim nicht. Sie stehen mitten in der Nacht auf, um Wiesen vor der Mahd abzusuchen und Kitze, Hasen und Bodenbrüter vor Verstümmelung oder Tod zu bewahren. Mit Wärmebildkameras bestückte Drohnen weisen ihnen den Weg zu ihren vierbeinigen Schützlingen. Da die Kamera nur bei kühlen Temperaturen effektiv arbeitet, beginnen die Einsätze in den frühen Morgenstunden. So sinnvoll diese Arbeit ist, so rar sind die Ehrenamtlichen. Deshalb hat die Rehkitzrettung nun einen Aufruf gestartet. Obwohl nicht zuletzt Drohnenpiloten gesucht werden, sollten sich in erster Linie Menschen melden, denen der Tierschutz am Herzen liegt, betont Michael Ehlers. Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit seien unabdingbar, so der Tierschutzbeauftragte und Leiter der Rehkitzrettung.

Man wolle Landwirte und Jagdpächter auch dieses Jahr unterstützen, so Ehlers. "Aufgrund von Umzug, Nachwuchs, beruflicher Veränderung und dem Rückgang von Homeoffice-Regelungen ist das Kernteam der Rehkitzrettung leider geschrumpft", erklärt er. Auch eine Pilotin und ein Pilot seien dem Team abhanden gekommen. Er selbst sei aus privaten Gründen nicht im gewohnten Maße einsatzfähig. Um die Flugobjekte zu lenken, "muss man absolut kein Technikjunkie sein oder bereits Erfahrungen mit Drohnen haben". Viel wichtiger sei es, Leben retten zu wollen und dafür nachts auf den Wiesen zu stehen.

Nur dann besteht die Chance, diejenigen (Jung-)Tiere zu entdecken, die nicht fliehen, sondern sich ins Gras ducken. Etwas Interesse an der Technik sei indes hilfreich: "Wir werden aber im Vorfeld mehrere Trainingseinheiten veranstalten." Alter und Geschlecht spielten keine Rolle, von April bis Juli sollten die Interessenten aber regelmäßig zwischen 3 und 9 Uhr morgens Zeit haben: "Den kleinen Drohnenführerschein kann man online erwerben, wir tragen die Kosten."

Die Suche: Per Drohne und Aufnahmen der mitfliegenden Wärmebildkamera werden Rehkitze, Hasen oder Bodenbrüter ausfindig gemacht. Foto: Rehkitzrettung

Nicht weniger wichtig wie neue Piloten seien weitere Kitzretter, die die Tiere sichern: "Auch hier trägt man eine große Verantwortung und sollte belastbar sein, denn wir müssen oft größere Strecken gehen und die Ausrüstung an den Einsatzort tragen." Denn einfach so aus den Wiesen heraustragen und aufbewahren können Menschen die Kitze nicht: Die Muttertiere sollen den Nachwuchs ja wieder annehmen, außerdem müssen die Jungtiere nach zwei bis vier Stunden Energie tanken. Sprich: gesäugt werden.

Grundsätzlich wolle die Rehkitzrettung vom 15. April an zur Verfügung stehen. Angesichts der personellen Engpässe sei aber nicht sicher, ob dies 2023 in gleichem Ausmaß möglich ist wie zuvor. Man habe im Dezember die Reviere Rippenweier und Ritschweier informiert und die Verantwortlichen gebeten, eigene Maßnahmen zu ergreifen. "Aufgrund der Lage und der großen Menge an Flächen haben uns diese Reviere 2021 und 2022 fast genauso gefordert wie Weinheim und viele Ortsteile zusammen", so Ehlers. In Rippenweier habe sich 2022 eine eigene Kitzrettung gegründet, "die wir so aktiv wie möglich unterstützen".

Primär wollen Ehlers und seine Mitstreiter alles versuchen, um die Suchaktionen in Weinheim zu gewährleisten: "Finden sich ausreichend neue Mitstreiter, sind wir auch in Heddesheim, Laudenbach oder Unterflockenbach unterwegs." Trotzdem bittet die Rehkitzrettung Landwirte und Jagdpächter, einen Plan B auf den Weg zu bringen: "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ohne uns häufig nicht gesucht wurde", sagt Ehlers. Es wäre wünschenswert, wenn weitere Reviere Rippenweier folgen. Landwirte könnten zusammenlegen und eine Drohne anschaffen: "Auf diese Weise wäre man rechtlich auf der sicheren Seite und unabhängig von Unterstützung von außen." Dies entlastet die Ehrenamtlichen an Tagen, an denen alle mähen. Die Kitzretter stünden Landwirten jederzeit für Beratungsgespräche zur Verfügung.

Info: Wer Interesse und Lust hat, die Kitzrettung zu unterstützen, kann sich per E-Mail an rehkitzrettung. weinheim@gmail.com melden.