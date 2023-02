Weinheim. (RNZ) "In welchen Kurs gehen wir als nächstes?" Diese Frage hörte man am Freitagabend öfter im Hector-Sport-Centrum (HSC), während fitnessbegeisterte Sportler mit roten Wangen den Kursplan studierten. Es war wieder Zeit für die Fitnessnacht der TSG Weinheim mit einem Abend voller Fitness, Party und Bewegung. Nach zwei Jahren Corona-Pause startete das Fitnessevent endlich wieder durch. 400 Besucher und ein volles HSC waren der Beweis, wie sehr dieses Sporthighlight vermisst worden war. 40 Kursangebote standen im Halbstundentakt zur Auswahl.

Zu Beginn bereiteten die Fitnesstrainer Carina und Gergö die Teilnehmer auf einen Abend voller Anstrengung und Schwitzen, aber auch Entspannung und Wohlbefinden vor. Für jeden Fitnessgeschmack war das passende Angebot dabei.

Wer Kraft und Ausdauer suchte, wurde bei Power Dumbell, M.A.X., Indoor Cycling oder auch Functional Training fündig. Tanzbegeisterte wählten zwischen Energy Dance, Barre, Zumba und Modern Moves oder belegten einfach alle Kurse hintereinander. Klassiker wie Step Aerobic, Stretching, Body-Work-out oder Aqua-Gymnastik fehlten auch nicht. Besondere Fitnesshighlights wie Core Drumming, bei dem man mit Schlagzeugstöcken zum Takt der Musik Übungen macht, um die Körpermitte zu stärken, oder Mini-Trampolin, einem Ganzkörpertraining mit Sprüngen, ergänzten das Programm des Abends. Gut besucht waren die ganze Zeit über die Kurse in Halle 3, die sich den Themen "Body and Mind" widmeten. Von Pilates über Power Qi Gong, Dynamic Flow bis hin zu den unterschiedlichsten Yoga-Formen erwartete die Teilnehmer eine ruhigere Atmosphäre mit dem Fokus auf Atmung, Körpergefühl und Zentrierung sowie Körperspannung, Konzentration und Kräftigung. Wer noch mehr Entspannung suchte, regenerierte in der Sauna oder stärkte sich mit einer Kleinigkeit vom Küchenteam. Den Teilnehmern sah man die Begeisterung an, aber auch die Erschöpfung nach dem Sport.

Besonders die Organisatoren, Gergö Cserkuti und Christine Noe-Knust, genossen die ausgelassene Stimmung im HSC: "Es war ein grandioser Abend. Alle Kurse waren sehr gut besucht, und die Trainer waren mit viel Spaß und Motivation dabei. Die viele Arbeit hat sich gelohnt. Das größte Lob waren für uns aber die zufriedenen Gesichter der Teilnehmer".

Info: Weitere Informationen zum Fitnessangebot der TSG Weinheim gibt es unter www.tsg-weinheim.de.