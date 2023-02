Von Stefan Hagen

Weinheim. Um 16.43 Uhr informiert ein Zeuge die RNZ: Er habe aus dem Weinheimer Schlosspark einen lauten Knall gehört. "Dabei habe ich mir erst mal nichts gedacht. Aber 20 bis 30 Sekunden später kamen mir viele Personen mit kleinen Kindern entgegengerannt", berichtet der Mann. "Schnell weg, da hat jemand eine Waffe", habe eine Frau geschrien. "Da war mir klar, dass etwas Schlimmes passiert sein muss."

Wenig Minuten später ist die RNZ vor Ort. Der Spielplatz ist abgesperrt, Uniformierte bestimmen die Szenerie. Es war ein schöner sonniger Tag, entsprechend herrscht auf dem Spielplatz am Katzenlauf am Eingang zum Weinheimer Exotenwald reger Betrieb. Die Stimmung ist gelöst, dem Wetter entsprechend haben die Menschen gute Laune. Dann hat sich laut einer Zeugin Folgendes zugetragen. Ein Mann habe "auffällig" mit einer Flasche in der Hand auf einer Bank vor Ort gesessen. Offenbar sei er stark alkoholisiert gewesen. Ein Vater habe ihn schließlich daraufhin hingewiesen, dass Schnapsflaschen auf einem Kinderspielplatz nichts zu suchen hätten. Der Angesprochene habe ausgesprochen aggressiv reagiert. Daraufhin habe sie die Polizei angerufen.

Wenig später treffen die Beamten ein, wollen die beiden Männer kontrollieren. Dann eskaliert die Situation. Der angetrunkene Mann zieht ein Messer und will die Beamten angreifen. Er lässt es trotz mehrfacher Aufforderung der Polizisten nicht fallen. Dann fällt der eingangs erwähnte Schuss, die Menschen beginnen zu rennen.

Der an den Ort des Geschehens geeilte Polizeisprecher gibt sich wortkarg. Man wolle keine Einzelheiten nennen. Nur, dass die angeschossene Person in ein Krankenhaus gebracht worden sei, lässt er sich entlocken. Jetzt würde das Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernehmen. Das sei stets so, wenn Schusswaffen im Spiel seien.

Bernd Kilian, stellvertretender Leiter des Polizeireviers Weinheim, kommt in diesem Augenblick gerade vom Tatort. Man kann ihm ansehen, wie sehr ihn die Situation mitnimmt. Zum Zeitpunkt des Schusses seien rund zwölf Erwachsene mit einer zweistelligen Zahl von Kindern auf dem Spielplatz gewesen. Und die haben alles mit ansehen müssen. "Die Mütter hatten Angst um ihre Kinder", sagt der Beamte. Wenige Minuten später laufen weitere Zeugen am Weg vorbei. "Unsere Kinder sind traumatisiert", sagt eine Mutter, die noch erwähnt, dass sie Beim Erdbeben in der Türkei vor Ort war. "Und jetzt das", kann sie nicht fassen, was passiert ist. Seelsorger kümmern sich um sie.

Später meldet die Polizei, dass der angeschossene Mann 34 Jahre alt ist. Man habe von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, nachdem der Einsatz von Pfefferspray wirkungslos geblieben sei. ...