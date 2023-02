Nach den beiden Corona-Wintern, in denen der Mittagstisch überhaupt nicht oder nur in eingeschränktem Umfang angeboten und durchgeführt werden konnte , rechnen Oswald und Gassmann auch angesichts

Gastgeber der letzten Mittagstischwoche sind vom 27. März bis zum 1. April die Angehörigen der an der Waidallee 2 ansässigen Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde . "Alle beteiligten Gemeinden freuen sich auch in diesem Jahr wieder über eine tatkräftige Unterstützung des Mittagstischs", bitten dessen Organisatorinnen Gertrud Oswald und Christine Gassmann sowohl über zusätzliche "helfende Hände", Sachspenden sowie eine großzügige finanzielle Unterstützung.

Auch in der Woche darauf, vom 20. bis zum 25. März, bleibt das Gemeindehaus von St. Marien die Anlaufstation. Hintergrund hierfür ist, dass der Gemeindesaal der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt vorläufig nicht mehr zur Verfügung steht. Dennoch wollen es sich die dortigen Gemeindeglieder ebenfalls nicht nehmen lassen, sich an der Solidaritätsaktion zu beteiligen und die Wohnungslosen und Bedürftigen auch im mittlerweile 24. Jahr der Aktion zu verköstigen.

Erste Anlaufstation ist diesmal das Gemeindehaus von St. Laurentius in der Rote Turmstraße 1. Gemeinsame Ausrichter der ersten Mittagstischwoche sind hier bis zum 4. März die katholische Herz-Jesu-Gemeinde sowie die evangelische Liebenzeller Gemeinde. Vom 6. bis zum 11. März geht es in der evangelischen Johannisgemeinde (Hauptstraße 127) weiter. An den Herden und Kochtöpfen sowie bei der Essensausgabe sorgen hier gemeinsam Helfer aus den Gemeinden an der Peterskirche und von Johannis für das leibliche Wohl. Angehörige der katholischen Gemeinde St. Marien laden anschließend vom 13. bis 18. März in das Gemeindehaus von St. Marien im Forlenweg 2 ein.

Von Günther Grosch

Weinheim. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen "Weinheimer Mittagstisch" für wohnungslose und bedürftige Menschen geben. Ab Montag, 27. Februar, decken die Weinheimer christlichen Gemeinden jeweils von Montag bis Samstag erneut fünf Wochen lang für den angesprochenen Personenkreis den Tisch.

Nach den beiden Corona-Wintern, in denen der Mittagstisch überhaupt nicht oder nur in eingeschränktem Umfang angeboten und durchgeführt werden konnte, rechnen Oswald und Gassmann auch angesichts gestiegener Lebensmittelpreise mit einer gegenüber den Vorjahren deutlich höheren Nachfrage aus dem angesprochenen Personenkreis.

Traditionell gestartet wird der Mittagstisch am Sonntag, 26. Februar, um 11 Uhr mit einem Eröffnungsgottesdienst in der Kirche St. Laurentius am Marktplatz. Jeweils ab 10 Uhr wird dann an allen darauffolgenden Tagen mit einem kostenlosen Kaffeefrühstück "für alle, die menschliche Nähe und Wärme suchen", begonnen. Von 12 Uhr an gibt es Suppe, ein Hauptgericht sowie eine Nachspeise.

Wer möchte, darf sich außerdem – so-lange der Vorrat reicht – zusätzlich ein Proviantpäckchen für das Abendessen mitnehmen. Auch diesmal sind wieder zwischen 150 und 170 Helfer, "manche sogar in mehreren Kirchengemeinden", bereit, auf diese Weise ein Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen, so Oswald. Dieses über die Jahre hinweg an den Tag gelegte große ehrenamtliche Engagement für den Mittagstisch zeige, dass viele nicht teilnahmslos an menschlichen Schicksalen vorübergingen und an der "Linderung von Not inmitten von Reichtum im Land mithelfen wollen", ergänzt Gassmann. Für alle Beteiligten ist darüber hinaus ebenso klar, dass man den Menschen, die kommen, zusätzliche weiterführende Hilfen anbieten muss. Wenn erst einmal das Grundbedürfnis nach Essen und Trinken gedeckt sei, hätten die Frauen und Männer auch wieder eher Platz im Kopf, sich Gedanken darüber zu machen, was in ihrem Leben "gerade nicht so gut läuft".

Dies beinhaltet auch das nicht weniger wichtige weitere Anliegen des Mittagstischs: Zur Hilfestellung bei auftretenden Fragen und weiterer notwendiger Unterstützung stehen in diesen Fällen Mitarbeiter des Diakonischen Werkes, der Caritas und der Wohnungslosenhilfe bereit.

Info: Spendenkonto Evangelische Bank eG, IBAN DE 93.5206.0410.0005 0206 03, Kennwort "Weinheimer Mittagstisch". Auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt. In diesem Fall bitte nicht vergessen, eine Adresse anzugeben.