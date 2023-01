Die Zustimmung zur Eingemeindung nach Weinheim fiel in Sulzbach mit 54 Prozent am schmalsten aus, weil dort die Alternative am offensichtlichsten war. Mit 78 Prozent für Weinheim stand Rippenweier am anderen Ende der Skala. Heide Hörr aus Lützelsachsen wiederum fragt sich, ob der Ortsteil heute eine Sport- oder Mehrzweckhalle hätte, wäre er für sich geblieben. Aber solche Fragen stellte das Land in den ...

In den Interviews kommen die damaligen Skeptiker ebenso zu Wort wie die Befürworter. Fritz Hartenbach hat in Oberflockenbach Zettel geklebt – pro Weinheim. Die Alternative – ein Zusammenschluss mit den damals selbstständigen Odenwald- und Bergstraßendörfern – sagte ihm nicht zu. "Ich habe in Weinheim gearbeitet, und ich wollte lieber zu Weinheim gehören als zu Großsachsen ." Gelächter im Saal. Karl Zöller aus Sulzbach wiederum outet sich als seinerzeitigen Kritiker: Er habe sich für einen Zusammenschluss mit Hemsbach stark gemacht, der starken Vernetzung mit der anderen "Bachgemeinde" wegen – und weil man dort mehr Sitze im Gemeinderat bekommen hätte. Er ist längst versöhnt.

Einer der Zeitzeugen ist Josef "Sepp" Engert. Der Hohensachsener erscheint groß auf der Leinwand der Stadthalle. Er hat die Diskussionen um die Eingemeindung vor über 50 Jahren miterlebt und zählt zu den Bürgern, die Stadtsprecher Kern im Vorfeld vor der Kamera interviewt hat. Er sei wegen seiner Frau an die Bergstraße gezogen, berichtet der Senior. Und wie viele andere stand er der Eingemeindung nicht ohne Vorbehalte gegenüber: "Über Weinheim sagte man: ,Da sind die Besseren’. Aber die waren gar nicht besser." Im Saal ertönt Gelächter: Wie die meisten der Interviewten teilt Engert ein paar nicht ganz ernst gemeinte Erinnerungen an die Vorurteile, die man damals hegte. Er habe jedoch seinen Frieden mit der Eingemeindung gemacht: "Ich habe Leute getroffen, die mich da auf eine andere Schiene gebracht haben."

Weinheim. Ob Spielmannszug, Laientheater, Kerwepfarrer oder Chöre: Die Darbietungen aus den Ortsteilen werden am Sonntagmittag in der Stadthalle bejubelt. Rund 500 Bürger haben sich zu dem Festakt angemeldet. Begangen wird das 50. Jubiläum der Eingemeindung der sechs Ortsteile Oberflockenbach, Sulzbach, Rippenweier, Ritschweier sowie Hohen- und Lützelsachsen. Der bestens aufgelegte Stadtsprecher Roland Kern führt durchs Programm.

Von Philipp Weber

„Kirchenmäuse“ und „Kulissenschieber“ aus Lützelsachsen trieben in einem Sketch um gestohlenen Wein den „Richter“ in den Wahnsinn und erzeugten Lachsalven im Publikum. Foto: Kreutzer

Wie viel Verschiedenheit und Vielfalt bis heute vorhanden ist, zeigt das Bühnenprogramm. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Sulzbach lässt das Publikum mitklatschen. Die drei Chöre des Sängerbunds Oberflockenbach zeigen großes Können. Bei einer A-Kapella-Version von "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" bricht Begeisterung aus. Die "Kirchenmäuse" und die "Kulissenschieber" führen – erstmalig vereint – einen Sketch auf. Und da es um gestohlene Weintrauben geht, ist klar: So viel Theater kann nur Lützelsachsen. Die Frauen von der Fitness- und Gesundheitsabteilung der SG Hohensachsen trommeln und tanzen zu Beats aus den 1990ern. Und die Halle ist aus dem Häuschen.

Hohensachsen gilt inoffiziell als Ortsteil des Sports. Die Frauen von der Fitness- und Gesundheitsabteilung der SG Hohensachsen erbrachten den Beweis. Foto: Kreutzer

Nicht zu vergessen: ein Projektchor aus Rippenweier, in dessen Reihen auch der Kerwepfarrer singt. Der Applaus ist ihnen ebenso sicher wie den jungen Ritschweierer Ortschaftsräten Maximilian Schmitt und Joshua Jarzombek, die eine unterhaltsame Bilderschau zeigen. Als am Ende Kabarettist Markus Weber eine Nachhilfestunde in "Woinemerisch" gibt, nähert sich die Stimmung dem Höhepunkt.

OB Manuel Just kann nur eine kurze Videoansprache halten: Corona lässt grüßen. Erster Bürgermeister Torsten Fetzner übernimmt. Er erinnert an die erheblichen Widerstände gegen die Gesetze zur "Stärkung der Verwaltung", die die Eingemeindungswelle ins Rollen brachten. Die Gemeinden hielten sich für stark genug. Was sie angesichts des weitverbreiteten dörflichen Dreigestirns von Bürgermeister, Ratsschreiber und Kassenverwalter kaum waren. Trotz aller Kontroversen – und die gab es vor und nach der Eingemeindung – sei Weinheim gewachsen. Rechnerisch um 12.000 auf damals 42.730 Bürger sowie von 2843 auf 5848 Hektar. Und kulturell um ein Vielfaches: Jeder Orts- und Stadtteil habe seine Geschichte, seine Menschen und seine kulturelle Struktur behalten. Für die Zukunft brauche es noch mehr Einheit in Vielfalt: "Eine Stadt allein ist immer weniger in der Lage, die Lebensqualität zu bieten, die die Bürgerinnen und Bürger erwarten", fordert Fetzner noch mehr interkommunale Zusammenarbeit.

Lützelsachsens Ortsvorsteherin Doris Falter spricht auch für ihre Kollegen aus den anderen Ortsteilen. "Trotz der intensiven Werbung Weinheims bleibt bis heute die Frage im Raum stehen, ob es eine Liebesheirat oder eine Vernunftehe war", sagt sie – ebenfalls längst bekennende Befürworterin der Einheit. In jedem Falle brachte die "Ehe" Höhen, Tiefen sowie Enttäuschungen. Trotz allem gelte: "Vom Kopf her sind wir Weinheimer, aber in den Herzen gehören wir zu unseren Ortsteilen."

Überblick

> Die Reform: Die große baden-württembergische Gemeindereform reduzierte zwischen 1968 und 1975 die Anzahl der Gemeinden von landesweit 3379 auf rund 1100. 1970 schuf das Land zudem die Möglichkeit zur Einführung der Ortschaftsverfassungen mit Ortsvorstehern und Ortschaftsrat.

> Das Alternativmodell: 1971 sollte sich eine Verwaltungsgemeinschaft mit Leutershausen, Schriesheim, Hohensachsen, Großsachsen, Oberflockenbach, Ritschweier und Rippenweier bilden. Doch Schriesheim schied früh aus. Auch die "Sechsergemeinschaft" aus Großsachsen, Hohensachsen, Leutershausen, Rippenweier, Ritschweier und Oberflockenbach erwies sich als unrealistisch.

> Die Eingemeindungen: Am 1. Mai 1972 kam Oberflockenbach (mit Steinklingen und Wünschmichelbach) dazu, am 1. Juni 1972 Sulzbach, einen Monat später folgte Rippenweier (mit Rittenweier und Heiligkreuz). Wiederum um einen Monat gefolgt von Ritschweier (mit Oberkunzenbach). Am 1. Januar 1973 heirateten Lützel- und Hohensachsen in die Weinheimer Familie ein. Bereits am 1. April 1971 waren die Exklave Ofling (von Heddesheim) und am 1. März 1972 die Exklave Waid (von Leutershausen) zu Weinheim gekommen. web/RNZ