Von Günther Grosch

Weinheim. Zwei kräftige Schläge vom Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner mit dem Bierschlegel, und der Zapfhahn saß fest im Spundloch des 20-Liter-Bier-Fasses. Zumindest ein Teil des Zapfhahns. Der abgebrochene Rest lag in einer wachsenden Bierschaumpfütze auf dem Ahornplatz. Fehlt die sichere Führungshand von OB Manuel Just an allen Ecken und Enden? Das