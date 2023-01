Weinheim-Lützelsachsen. (RNZ) Vorsichtig klopft die Frau an die Tür und steckt den Kopf in den Laden. "Ich brauch’ dringend zwei Bananen", sagt sie, obwohl eigentlich gar nicht geöffnet ist. "Kein Problem", sagt Iris Weidner freundlich, "bezahlen können Sie beim nächsten Mal". Die Frau ist glücklich mit ihren Bananen und mit dem "Hoflädchen". "Wie gut, dass es Euch gibt", sagt sie.

Diese Meinung dürften in nächster Zeit noch mehr Menschen teilen, denn das Hoflädchen der Familie Weidner in der Weinheimer Straße 17 hat jetzt sein Sortiment und seine Öffnungszeiten deutlich erweitert. Das frühere Lager wurde zu einem weiteren Verkaufsraum ausgebaut. Jetzt führt der Laden alles, was man für den täglichen Bedarf braucht, nicht nur Lebensmittel, sondern auch Haushalts- und Hygieneartikel.

Ortsvorsteherin Doris Falter und Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann besuchten die Familie jetzt, um sich ein Bild vom neuen Angebot zu verschaffen. Die neuen Öffnungszeiten gelten ab Freitag, 3. Februar: Montag, Dienstag und Freitag durchgehend von 8 bis 18 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 8 bis 13 Uhr.

"Der Dorfladen für den täglichen Bedarf", so lautet der Slogan für den Laden im Hof des alten Bauern- und Gasthauses. Dort gibt es sogar Parkplätze für Kunden. Nach dem "Lädl" in Hohensachsen ist der Hofladen inmitten von Lützelsachsen schon der zweite Dorfladen mit persönlicher Note in einem Weinheimer Ortsteil – ein sympathischer Trend, findet Jens Stuhrmann.

Die Ortsvorsteherin Doris Falter, die in der Nachbarschaft des "Hoflädchens" lebt, sieht in dem neuen Angebot nicht nur ein Stück Lebensqualität für ihren Ort; der Dorfladen sei ein Treffpunkt der Generationen und stehe für einen Einkauf mit Regionalität und Umweltbewusstsein. Vor allem ältere Menschen erreichen den Dorfladen zu Fuß oder auch bequem mit dem Bus.

Tatsächlich gibt es zumindest mal die Vision eines kleinen Cafés oder sogar eines kleinen Weihnachtsmarkts im Hof. Dirk und Iris Weidner leben die Idee mit ihrem Hofladen schon lange. Für frisches Obst aus eigenem Anbau, daraus gebrannte Edelschnäpse und Gemüse von der Bergstraße waren sie schon länger ein Geheimtipp, allerdings waren Sortiment und Service auf wenige Stunden in der Woche beschränkt.

Sie widmen sich vom 3. Februar an nun ganz ihrem Lädchen, das im besten Sinne des Wortes ein "Tante-Emma-Laden" ist: Es gibt Klopapier, Shampoo und Waschmittel – keine riesige Auswahl, aber eben alles, was man braucht, auf kleinstem Raum. ...