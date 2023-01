Weinheim. (RNZ) Das Jahr geht früh los beim Stadtteilverein "Weinheimer Nordstadtfreunde 14". In ihrer ersten Sitzung 2023 haben die WNF 14 die Weichen für viele Aktionen im neuen Jahr gestellt. So wollen sie den siebten WNF-14-Flohmarkt, die WNF-14-Kinderaktion "Bunter Nordstadtwald", das dritte WNF-Grillfest am Wasserheisl oder einen Erste-Hilfe-Kurs für alle Mitglieder auf die Beine stellen.

Der Flohmarkt in der Hopfenstraße und auf dem Parkplatz der Firma Amend ist auf den 24. Juni terminiert. Der Markt soll dann in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr stattfinden. Der Verein will wie gewohnt für die Bewirtung der Gäste sorgen. Für drei Meter Verkaufsfläche wird eine Standgebühr von 10 Euro erhoben, die im Voraus zu überweisen ist. 100 bis 120 Stellflächen sind vorhanden. Die ersten Standmeldungen seien bereits eingegangen.

Natürlich wird der Verein – stets unter der Voraussetzung, dass Corona es zulässt – auch wieder seine regelmäßigen Stammtische, Bürgersprechstunden und das beliebte WNF-14-Nordstadtsingen mit Weinheims Erstem Bürgermeister Torsten Fetzner anbieten, das vermutlich mit einem närrischen Singen am schmutzigen Donnerstag, 16. Februar, startet. Weiterhin will sich der Verein um die Patenschaften für das Nordstadtbrünnele, die frühere Telefonzelle (heute: Bücherverleih), den Bolzplatz Rottenstein sowie die Reibel-Bank kümmern.

Dem Wunsch vieler Mitglieder nach einem Erste-Hilfe-Kurs gegen einen kleinen Obolus soll am 3. März entsprochen werden. Auch die WNF-14-Weinprobe im vergangenen Jahr kam gut an und soll deshalb auch 2023 wieder stattfinden. Organisatorin Lilo Michalik hat schon für den den 24. Februar, 18 Uhr, mit dem Weingut Wehweg in Schriesheim einen Termin für die Freunde der Nordstadt vereinbart.

Das traditionelle WNF-14-Grillfest am Vereinsgelände am Wasserheisl planen die Verantwortlichen für den 26. August, ab den Nachmittagsstunden. Erstmals soll am gleichen Tag die Kinderaktion "Bunter Nordstadtwald" organisiert werden, bei der die Kinder in Kleingruppen Aufgaben im Wald am Rottenstein lösen sollen. Am 29. März findet die WNF-14-Mitgliederversammlung statt. Sollte jemand Interesse haben, im Vorstand mitzuarbeiten, kann er oder sie sich gerne unter klump@arcor.de melden.

Anmeldungen für den Flohmarkt sind unter der Rufnummer 06201.17225 oder per Mail an conny.boris@arcor.de möglich. Anmeldemöglichkeiten für das Grillfest, die Kinderaktion und den Erste-Hilfe-Kurs gibt es bei Hans-Jörg Klump unter der Mailadresse Klump@arcor.de sowie unter der Rufnummer 06201.17225. Anmeldungen für die Weinprobe nimmt Lilo Michalik unter lilo@michalik.de entgegen.