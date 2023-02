Von Julian Baum

Weinheim-Lützelsachsen. Es ging ziemlich wuselig zu, am Freitagvormittag im "Saasemer Hoflädchen". Hier griffen sich Kundinnen Salatköpfe, dort tüteten sie frisches Brot ein, und Iris und Dirk Weidner hatten an der Kasse alle Hände voll zu tun. Seit 2005 führen die Weidners ihren Hofladen in der Weinheimer Straße 17, Ortskundigen und -kunden besser bekannt