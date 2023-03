> Der allgemeine Wassermangel: Über das ganze Jahr hinweg ist Wasser für die Landwirtschaft längst zum limitierenden Faktor geworden, und das vor allem in der wärmeren Jahreshälfte. "Der Trend der letzten Jahre entwickelt sich in Richtung Frühjahrs- und Sommertrockenheit", so der Weinheimer Pfrang. Man erinnere sich nur an den fast durchweg von der Frühjahrssonne beschienenen Corona-Lockdown 2020 oder die Dürresommer 2018 und 2022. Bei Mais, Zuckerrüben oder Kartoffeln gefährde dies die Erträge. Aber auch anderswo gebe es Verluste. Während man früher zwei (Heu-)Schnitte pro Jahr vornehmen konnte, sei es 2022 nur noch einer gewesen, so Pfrang. Als im September endlich wieder genug gewachsen war für die zweite Runde, zog der Frühherbst ein – und die Ernte taugte nur noch für den Silo.

Weinheim/Region. Wenn die Wetterprognosen nur halbwegs stimmen, steht der Region eine Woche mit viel Feuchtigkeit bevor. Was Eltern kleiner Kinder, Besitzer von Hunden oder Draußensportler erfahrungsgemäß als mehr oder weniger starke Beeinträchtigung empfinden, ist für die Bauern jedoch ein Segen – und damit für alle Verbraucher. Denn einige Ackerfrüchte brauchen in der nächsten Zeit vor allem eines: Wasser. Doch selbst wenn nun ergiebige Regenfälle kommen, bleibt der Wassermangel ein Problem.

Von Philipp Weber

> Die aktuelle Lage: "Wenn es in der nächsten Woche zehn Liter Regen pro Quadratmeter gibt, würde uns das sehr helfen", sagt der Mannheimer Landwirt Wolfgang Guckert, der den Vorsitz im Kreisbauernverband Rhein-Neckar innehat. "Wo die Natur schon aus dem Winter zurückkommt und wächst, braucht sie Wasser." Dies gelte auch für einige Getreidesorten, Grünland, Futterpflanzen und Obstkulturen. Fritz Pfrang, Vorsitzender des Weinheimer Bauernverbands, ordnet die Lage ähnlich ein. Dass es im Januar und Februar nur wenige Regenfälle gab, treffe nicht alle Ackerfrüchte gleich hart und sei insgesamt noch kein Drama. Der Mais etwa wird erst im kommenden Monat gesät.

Trocken war es zuletzt aber mit Sicherheit, nicht nur an der Erdoberfläche: "Die Wasserspeicher sind noch lange nicht aufgefüllt", berichtet er. Wenn es doch mal regnete, war der Boden schon zwei Tage später wieder trocken. Unter normalen Umständen dauere dies nach einer Regenperiode im Winter eine Woche.

Dies ist auch im Odenwald ein Problem, erklärt Philipp Jungmann, Landwirt im Weinheimer Odenwaldbezirk Wünschmichelbach. Die letzten Wochen Trockenheit waren kein Thema, noch herrscht im Odenwald Winterruhe. Aber die letzten Sommer mit überdurchschnittlicher Trockenheit und Hitze änderten die "Wiesenzusammensetzung", sagt er: Die Artenvielfalt nimmt ab. "Vor sieben, acht Jahren konnte man den Löwenzahn noch von weit her blühen sehen", erinnert er sich. Zuletzt habe dies nachgelassen, die Art vertrage die Hitze schlecht. Für Landwirte ist das nicht allein ein Problem der Landschaftsästhetik. Wenn sich die Zusammensetzung der Pflanzen ändert, sinkt die Qualität des Futtergrases.

> Die langfristigen Folgen: Kreisvorsitzender Guckert geht von einem derzeitigen Grundwasserdefizit in Höhe von 20 bis 25 Prozent aus. "Vordergründig reichen uns die zehn Liter pro Quadratmeter, die ja nun vorhergesagt sind." Aber wenn das Gesamtdefizit weiter wachse, könne es gut sein, dass neben Sonderkulturen auch Äcker bewässert werden müssen. Und dies wiederum führe irgendwann dazu, dass andere Nutzer von Grundwasser Prioritäten setzen müssen, früher oder später auch die breite Bevölkerung. "Das gibt es in Südeuropa schon, hier sind wir aber noch nicht so weit", erklärt der Experte.

"Wir als Landwirte leben eben buchstäblich von dem, was von oben kommt", sagt wiederum Pfrang. Ein stabiler Landregen freut jeden Bauern. Apropos Feuchtfröhlichkeit: Ein gutes Beispiel für die Folge von Trockenheit sei die Sommergerste, so Guckert: Diese lasse sich am teuersten an Mälzereien verkaufen, deren Produkte dann oft in den Sudkesseln der Brauereien landen. Sommergerste wird früh ausgesät und muss dann rasch keimen, sonst taugt sie nicht mehr zur Herstellung von Bier. "Dann kann man sie noch als Futtergerste verkaufen, was uns weniger bringt, und für das Bier muss man Gerste aus dem Ausland beschaffen."

> Was man tun kann: Die landwirtschaftliche Praxis entwickelt sich stetig fort. Der Gefahr von Starkregen im Sommer und der damit verbundenen Erosion wird in Baden-Württemberg im Grunde schon seit drei bis vier Jahrzehnten vorgebeugt, etwa mit der Aussaat von Zwischenfrüchten, die gleichzeitig Stickstoff binden und damit den Nitratgehalt im Grundwasser senken (die Älteren mögen sich an die Diskussionen um den "Wasserpfennig" erinnern).

Außerdem setzt man öfter auf Sorten, die der Hitze trotzen. Aber das ist alles andere als trivial – und zwar nicht nur bei der Bierproduktion: "Es reicht nicht, nur an einer Stellschraube zu drehen, weil man damit mehrere Vorgänge auslöst, die man ebenfalls auffangen muss", so Guckert. Hierzu nennt Jungmann ein Beispiel: Ändere man die Zusammensetzung der Arten, die auf Weiden wachsen, könnten viele der bisher gehaltenen Zuchttiere das Futter nicht mehr so einfach verdauen.