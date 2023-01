In diesem Zusammenhang erinnerte Just an den Einsatz am Rande des NPD-Bundesparteitags 2015 , als es zu Zusammenstößen zwischen Gegendemonstranten und Polizei kam. Auch in der Zeit der Corona-Schutzmaßnahmen und der Proteste der "Querdenker" – hier war Just bereits im Amt – arbeiteten Kommune und Polizei eng zusammen. Außerdem saß Behrendt mit am Runden Tisch, der sich im Sommer mit eskalierenden Gewaltvorfällen unter Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen hatte. Ihm sei nicht entgangen, dass Dagmar Pfeil kommunalpolitisch engagiert ist, so Just. Dass sich die neue Revierleiterin und ihr Mann für die CDU im südhessischen Lindenfels einsetzen, ist für den OB sicherlich kein Minuspunkt. Dennoch verdeutlichte er, wie wichtig der Posten der ...

Der Hausherr hatte den Saal gern zur Verfügung gestellt. "Es ist mir eine Ehre", so OB Manuel Just in seiner Begrüßung: "Die Polizei gehört zur kommunalen Familie dazu." Seinen Worten war anzuhören, dass er Behrendt den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gönnt – ihn aber keineswegs gern ziehen lässt. "Für mich ist er der Prototyp des modernen Polizeibeamten", lobte der OB. Behrendt habe Offenheit, Souveränität und Ausgleich verkörpert. Mit seiner Professionalität und Expertise habe er Debatten in eine Richtung lenken können, die zum Ziel führte.

Er habe sich auch deshalb für den Beruf des Polizisten entschieden, weil er einen gewissen Gerechtigkeitssinn verspüre, sagte Behrendt – links neben ihm: seine Lebensgefährtin – im RNZ-Gespräch. OB Manuel Just (r.) lobte seine Arbeit in den höchsten Tönen. Foto: Dorn

Und darauf freue sie sich, sagte sie am Dienstag im großen Saal des Schlosses. Dort hat die Polizei einen Empfang ausgerichtet, in dessen Verlauf der bisherige Revierleiter, Polizeioberrat Holger Behrendt (52), verabschiedet wurde. Er arbeitet nun im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Mannheim, als Leiter des Stabsbereichs Technik. Just: "Die Polizei gehört zur kommunalen Familie dazu."

Weinheim. Polizeibeamtin war ihr Traumberuf, und das schon in "ganz jungen Jahren." Wie sehr Dagmar Pfeil für ihre Arbeit brennt, spürt man im Gespräch mit der 50-Jährigen. "Wir machen, was andere nur aus dem Fernsehen kennen." Nun ist die Erste Kriminalhauptkommissarin nicht mehr allein als Ermittlerin gefragt. Als neue Leiterin des Polizeireviers in Weinheim tritt sie in intensivem Kontakt mit der Bevölkerung.

Von Philipp Weber

Weinheim. Polizeibeamtin war ihr Traumberuf, und das schon in "ganz jungen Jahren." Wie sehr Dagmar Pfeil für ihre Arbeit brennt, spürt man im Gespräch mit der 50-Jährigen. "Wir machen, was andere nur aus dem Fernsehen kennen." Nun ist die Erste Kriminalhauptkommissarin nicht mehr allein als Ermittlerin gefragt. Als neue Leiterin des Polizeireviers in Weinheim tritt sie in intensivem Kontakt mit der Bevölkerung.

Und darauf freue sie sich, sagte sie am Dienstag im großen Saal des Schlosses. Dort hat die Polizei einen Empfang ausgerichtet, in dessen Verlauf der bisherige Revierleiter, Polizeioberrat Holger Behrendt (52), verabschiedet wurde. Er arbeitet nun im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Mannheim, als Leiter des Stabsbereichs Technik. Just: "Die Polizei gehört zur kommunalen Familie dazu."

Er habe sich auch deshalb für den Beruf des Polizisten entschieden, weil er einen gewissen Gerechtigkeitssinn verspüre, sagte Behrendt – links neben ihm: seine Lebensgefährtin – im RNZ-Gespräch. OB Manuel Just (r.) lobte seine Arbeit in den höchsten Tönen. Foto: Dorn

Der Hausherr hatte den Saal gern zur Verfügung gestellt. "Es ist mir eine Ehre", so OB Manuel Just in seiner Begrüßung: "Die Polizei gehört zur kommunalen Familie dazu." Seinen Worten war anzuhören, dass er Behrendt den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gönnt – ihn aber keineswegs gern ziehen lässt. "Für mich ist er der Prototyp des modernen Polizeibeamten", lobte der OB. Behrendt habe Offenheit, Souveränität und Ausgleich verkörpert. Mit seiner Professionalität und Expertise habe er Debatten in eine Richtung lenken können, die zum Ziel führte.

In diesem Zusammenhang erinnerte Just an den Einsatz am Rande des NPD-Bundesparteitags 2015, als es zu Zusammenstößen zwischen Gegendemonstranten und Polizei kam. Auch in der Zeit der Corona-Schutzmaßnahmen und der Proteste der "Querdenker" – hier war Just bereits im Amt – arbeiteten Kommune und Polizei eng zusammen. Außerdem saß Behrendt mit am Runden Tisch, der sich im Sommer mit eskalierenden Gewaltvorfällen unter Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen hatte. Ihm sei nicht entgangen, dass Dagmar Pfeil kommunalpolitisch engagiert ist, so Just. Dass sich die neue Revierleiterin und ihr Mann für die CDU im südhessischen Lindenfels einsetzen, ist für den OB sicherlich kein Minuspunkt. Dennoch verdeutlichte er, wie wichtig der Posten der polizeilichen Revierleitung für die Stadt und ihr Umfeld ist – gerade vor dem Hintergrund der Silvesterkrawalle. Just forderte, alles dafür zu tun, "damit die Szenen aus Berlin nicht Normalität auf unseren Straßen werden".

Hauptredner Siegfried Kollmar ordnete das Polizeirevier Weinheim in das große Gefüge des Polizeipräsidiums Mannheim ein. Unter dessen Dach arbeiten 17 Polizeireviere mit 27 Polizeiposten, 2680 Beschäftigte verdienen im Bereich des Präsidiums ihre Brötchen. "Auf den Revieren und Posten wird die polizeiliche Arbeit für die Bürger sichtbar", so der Polizeipräsident. Der Standort Weinheim, der weite Teile des nördlichen Rhein-Neckar-Kreises abdeckt, genieße eine große Bedeutung. "Beim Wechsel dieser Revierleitung ist Leichtfertigkeit fehl am Platze", betonte er. Aber mit Dagmar Pfeil habe man die "1-A-Lösung" gefunden. Die Revierleitungen müssten die Strategie und Philosophie der zentralen Polizeiführung vor Ort umsetzen. "Sie müssen neue Aufgaben annehmen und mit dem vorhandenen Personal meistern." Dieses sei – wie in anderen Branchen auch – anspruchsvoller geworden.

Hintergrund > Ihr Werdegang: Dagmar Pfeil, Jahrgang 1972, ist 1994 in den Polizeidienst eingetreten. 2000 folgte der Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, 2003 der Wechsel [+] Lesen Sie mehr > Ihr Werdegang: Dagmar Pfeil, Jahrgang 1972, ist 1994 in den Polizeidienst eingetreten. 2000 folgte der Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, 2003 der Wechsel zur Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg. Von 2006 an arbeitete sie im Dezernat 11, der Mordkommission. 2015 ging es bei der Kripo in Heidelberg weiter, nun im Arbeitsbereich Amtsdelikte. 2016 folgte der Wechsel in die Führungsgruppe der Kripo. Von 2021 an arbeitete sie als persönliche Referentin des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Mannheim. Sie darf sich Erste Kriminalhauptkommissarin nennen. > Ihre Ziele: "Die Leitung des Polizeireviers ist für mich eine neue Herausforderung, der ich mich mit großer Freude stelle. Nicht zuletzt, weil ich mich auf ein Team aus erfahrenen, aber auch jungen, hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen verlassen kann. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat für mich dabei oberste Priorität", erklärt sie. "Außerdem sehe ich meine Aufgabe darin, die Werte der Polizei nach außen und nach innen professionell zu vertreten, was auch meinem Amtsvorgänger, Polizeioberrat Holger Behrendt, immer erfolgreich gelungen ist." web [-] Weniger anzeigen

Auch Kollmar blickte auf den Bundesparteitag der Rechtsextremisten 2015 zurück, in dessen Umfeld Behrendt einen kühlen Kopf bewahrt habe. "Er hat den Einsatz bewältigt. Gewinner konnte es dabei keine geben." Allgemein habe Behrendt ein hohes Ansehen genossen. Einziger Kritikpunkt: "Sein häufiger Gebrauch von Fremdwörtern", sagte Kollmar unter dem Gelächter des Saals. Der Polizeipräsident erwähnte auch, dass mit Dagmar Pfeil erneut eine Frau auf einen wichtigen Führungsposten wechselt. Diesem Trend stehe er mit Offenheit gegenüber, ja er fördere ihn sogar. Behrendt wirkte ergriffen. Er erinnerte in seiner Abschiedsrede daran, dass das Weinheimer Revier und der damals noch in der Zweiburgenstadt ansässige Kripo-Posten zu seinen ersten beruflichen Stationen zählten: als Praktikant in den 1990ern. 2014 hatte er sich mit Erfolg auf den Posten des Weinheimer Revierleiters beworben, "daraus wurden neun Jahre".

Er dankte seinem Team für dessen Einsatzbereitschaft und ließ auch einige herausfordernde Momente Revue passieren. Die Planungen zum Einsatz am Rande des NPD-Bundesparteitags 2015 mit 1700 eingesetzten Beamten hätten schon ein halbes Jahr zuvor begonnen. Seinerzeit habe man über eine Rodung des Weschnitz-Ufers und ein Ablassen der Staustufe in der Nordstadt diskutiert. Zu unerwarteten Einsätzen mit dem SEK sowie Großveranstaltungen wie dem Mathaisemarkt in Schriesheim oder der Weinheimer Kerwe komme die Anspruchshaltung der Bürger, mit denen die Revierleitung unmittelbar konfrontiert sei, sagte Behrendt. Er habe gern in Weinheim gearbeitet, aber nach knapp zehn Jahren sei es für ihn wie die Kollegen Zeit für neue Impulse: "Man soll gehen, wenn es am schönsten ist."

Seine Nachfolgerin Pfeil dankte Präsident Kollmar für dessen wohlwollende Förderung. "Die Mitarbeiter eines Polizeireviers müssen nah am Bürger sein, aber auch erkennen, wann Menschen nicht auf dem Boden des Gesetzes stehen und dann Autorität ausstrahlen", sagte sie. Nun aber freue sie sich auf die Weinheimer: vom Kindergartenkind, das die Polizei besuchen darf, bis hin zu den Senioren, die sich von den Präventionsteams informieren lassen. Zu guter Letzt bot der örtliche Personalratsvorsitzende der Polizei, Uwe Hagmann, Pfeil eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Sie wird Weinheim übrigens bald ganz genau kennenlernen: OB Just schenkte ihr eine Stadtführung. Gut möglich, dass die Führungskoryphäe Franz Piva übernimmt.