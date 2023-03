Weinheim-Lützelsachsen. (web) Viele im Ortsteil haben es bedauert, aber ändern ließ es sich nicht. Die Filiale der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord in Lützelsachsen gibt es nicht mehr. Wer sich in Geldfragen beraten lassen will, wird auf den neuen Sparkassen-Standort im Großsachsener Sterzwinkel verwiesen.

Einen Bankomat mit Bargeld gibt es noch in der früheren Volksbank-Filiale in der Sommergasse. Immerhin: Das frühere Filialgebäude des "Roten Riesen" in der Kurpfalzstraße steht vor einer künftigen Nutzung, die Sinn ergibt: Die Caritas zieht im Sommer ein.

Die Caritas-Werkstatt Weinheim baut sich an dieser Stelle ein zweites Standbein auf. Das bestätigte deren Leiterin Kathrin Hartmann Anfang dieser Woche auf Anfrage. Der Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis habe schon länger nach einer Lösung gesucht, um die bereits bestehende Caritaswerkstatt Weinheim erweitern und deren Platzbedarf besser gerecht werden zu können, so Hartmann: "Die ehemaligen Räume der Sparkasse in Lützelsachsen bieten sich vor allem aufgrund der Nähe zur Hauptstelle der Werkstatt in der Eisleberstraße an."

Die Eisleberstraße gehört zwar schon zum Kernstadt-Bezirk Waid, aber die Entfernung zur früheren Sparkasse oberhalb des Lützelsachsener Dorfkerns ist – verglichen mit anderen Distanzen auf Weinheims großer Gemarkung – noch gut zu bewältigen. Die dort arbeitenden Klientinnen und Klienten haben also die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit von der einen zur anderen Werkstatt zu gelangen.

Das Angebot der Caritaswerkstatt richtet sich an Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Lage der Räume im Ortskern Lützelsachsens sei von Vorteil. Hier könne die Caritas ihre sozialräumliche Arbeit vertiefen und ihre Vernetzung mit lokalen Einrichtungen und Betrieben ausbauen, so Werkstattleiterin Hartmann.

In der neuen Außenstelle der Caritaswerkstatt in der Kurpfalzstraße sind maximal 24 Menschen beschäftigt. Die Caritas plant hier mit zwölf Klienten im Arbeits- und zwölf weiteren im Berufsbildungsbereich. "Für die Menschen im Arbeitsbereich soll hier die hohe Nachfrage nach Teilzeitarbeitsplätzen abgedeckt werden", erklärt Hartmann.

Konkret würden in der Caritaswerkstatt leichte Montage- und Verpackungsarbeiten ausgeführt. Darüber hinaus gebe es übergreifende Kreativangebote. "Geplant ist außerdem ein größerer Berufsbildungsbereich, in dem übergreifender Unterricht – auch in digitaler Form – angeboten werden kann", so Hartmann weiter.

Die Caritas verfolgt hierbei durchaus integrative Ziele: Das Angebot der Caritaswerkstatt in Weinheim richte sich an Menschen mit psychischen Erkrankungen, in deren Folge diese nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, erläutert die Werkstattleiterin.