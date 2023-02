Auf dieser Leinwand also, gerahmt von dem wohlbekannten roten Vorhang auf der Bühne, sprudelte der Kino-Charme. Gemeinsam mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim arbeitet das Künstlerhaus und soziokulturelle Zentrum "Zeitraumexit" seit Längerem zusammen. So entstand ein Kern aus etwa zehn Laiendarstellern, die gemeinsam mit Künstlerinnen aus der Region auftraten. Die Handlung war unterdessen nicht ganz so einfach zu verfolgen. "Wir fordern unserem Publikum in gewisser Weise schon viel Konzentration ab", sagte Wolfgang Sautermeister nach der Vorführung. Statt Colts rauchten mehr die Köpfe, wie die Geschichte zusammenzusetzen ist. In mehreren Episoden erzählte, spielte und sang sich das Ensemble durch diverse Facetten der "Goldgräberzeit". Denn dorthin führte "Die Entscheidung": Nach "Hope Town", in die Stadt der Hoffnung, in Kalifornien gelegen, und der Beginn der Ausbeutung von Land und Leuten.

Von Julian Baum

Weinheim. Nein, die schwarzen Silhouetten auf der Leinwand waren nicht die "Glorreichen Sieben", die zur Ouvertüre auf der Leinwand erschienen. Und auch sonst war das Thema, der Wilde Westen, der Einfall der Europäer, die Ausbeutung an Land und Leuten eher nicht glorreich. "Zeitraumexit", ein Künstlerhaus aus Mannheim, lieferte eine experimentellen Performance, eine ganz eigene Interpretation des Westernstoffs.

"Wir wollten uns nicht über Western lustig machen", sagte Regisseur Wolfgang Sautermeister im Gespräch mit der RNZ. Im Gegenteil sei er selbst passionierter Filmeseher und begeistert vom Western. Und doch war es etwas Spezielles, wenn das Flüchtige der Performance auf Western traf und daraus dann – anders als zunächst geplant – ein Film entstand.

Kürzlich zeigte das Café Central "Die Entscheidung", die mit "ein Westernfilm – eine Westernoper" unterschrieben war. Auch Central-Chef Michael Wiegend bewegte sich auf Neuland, wie er bestätigte: "In dieser Form ist es auch für uns eine Premiere." Dazu rollte das Team die große Leinwand aus, die Wiegand selbst noch Ende der Neunziger aus dem ehemaligen "Apollo-Lichtspielhaus" in der Hauptstraße gerettet hatte, wie er erzählte.

Auf dieser Leinwand also, gerahmt von dem wohlbekannten roten Vorhang auf der Bühne, sprudelte der Kino-Charme. Gemeinsam mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim arbeitet das Künstlerhaus und soziokulturelle Zentrum "Zeitraumexit" seit Längerem zusammen. So entstand ein Kern aus etwa zehn Laiendarstellern, die gemeinsam mit Künstlerinnen aus der Region auftraten. Die Handlung war unterdessen nicht ganz so einfach zu verfolgen. "Wir fordern unserem Publikum in gewisser Weise schon viel Konzentration ab", sagte Wolfgang Sautermeister nach der Vorführung. Statt Colts rauchten mehr die Köpfe, wie die Geschichte zusammenzusetzen ist. In mehreren Episoden erzählte, spielte und sang sich das Ensemble durch diverse Facetten der "Goldgräberzeit". Denn dorthin führte "Die Entscheidung": Nach "Hope Town", in die Stadt der Hoffnung, in Kalifornien gelegen, und der Beginn der Ausbeutung von Land und Leuten.

Immer wieder fing die Kamera die Schauspielerin Claudia Richter ein, die, mit einer Bärenmaske über das Haupt gestülpt, die Ereignisse in "Hope Town" beobachtete. Auch dieses Motiv fand sich wiederkehrend in der Geschichte: Das Biest im Menschen, etwa vertont durch "The Beast in Me" von Nick Lowe; Sänger war hier Michael Black, der den Goldgräber Patrick alias Jean-Luc verkörperte. In der Geschichte floh er aus Irland, um einer Verurteilung als Mörder zu entgehen, hin nach Amerika, um das schnelle Gold zu machen.

Aber auch einige Frauenfiguren stellten sich als gerissene Persönlichkeiten dar: Ricarda Walter als Pat Hollyday, eine skrupellose Großgrundbesitzerin, oder Mary-Ann, deren Goldschürferei mehrmals zum Konflikt und zu einem Duell führte. Sheriff T (Sören Tjarks) hatte somit alle Hände voll zu tun, Recht und Ordnung durchzusetzen, in einer Zeit, in der man sich einer eigenen Logik unterwarf: der des Stärkeren.

Musik kam den Zuschauern in verschiedener Form entgegen: Mal kommentierte der Musikalische Leiter Oliver Augst selbst singend, mal setzten eigenen Kompositionen wie "Two Sturdy Oaks" – zwei stämmige Eichen – den musikalischen Rahmen. Und Anspielungen wie "I’ve Seen it All", Filmmusik aus Lars von Triers "Dancers in the Dark", komplettierten bedrohlich und zugleich herrlich den Sound.

Mit den knapp 80 Minuten Schwarz-Weiß-Film gelang der künstlerischen Leitung, Gabriele Oßwald und Wolfgang Sautermeister, eine Hommage an den Western, den zurecht mehr als 70 Personen im Publikum bejubelten.