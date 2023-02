Weinheim. (RNZ) Das Dach eines Hauses in der Händelstraße hat am Mittwochnachmittag gebrannt. Neben Wohnungen ist auch ein Autohandel in dem Gebäude untergebracht. Das Feuer war bei Handwerkerarbeiten entstanden. Feuerwehrkräfte aus der Stadt und aus dem Ortsteil Sulzbach eilten um 14.30 Uhr an den Brandort.

Die Handwerker hatten die Lage bereits mithilfe von Feuerlöschern in den Griff bekommen. Trotzdem hatte sich der Brand in das Dämmmaterial hineinfressen können und schwelte unter der Holzverkleidung und den Bitumenbahnen weiter. Die Feuerwehr sperrte für circa eine Stunde die Händelstraße zwischen dem Breitwieserweg und der Heinestraße.

Ort des Geschehens

Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Als die Kräfte der Feuerwehr bereit waren, schnitt man per Rettungssäge das Dach auf. Nachdem das Dämmmaterial entfernt war, gab es eine abschließende Brandnachschau mit der Wärmebildkamera, um Glutnester zu finden. Es bestand aber keine Gefahr mehr. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.