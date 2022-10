Zum einen will man ein Zeichen gegen die Wohnungsnot setzen und zum anderen verhindern, dass eine Brache inmitten der Weststadt entsteht. Wenn die Neubauten in der Händelstraße fertig sind, trete bei der BGW eine Baupause ein.

In dieser Gemengelage hätten sich Vorstand und Aufsichtsrat intensiv über die eigenen Baumaßnahmen und speziell über den Beginn der Neubaumaßnahme in der Händelstraße, vierter Bauabschnitt, beraten. Mit dem Ergebnis, dass die rund 11,5 Millionen Euro schwere Maßnahme weitergeführt wird.

Die zuständigen Gremien hätten sich über die Nachfolge frühzeitig Gedanken gemacht und sich – nach einer erfolgreichen Ausschreibung und Bewerbungsrunde – für Ingo Kison als Nachfolger entschieden. Der "neue Mann" habe die Wohnungswirtschaft nicht nur von der Pike auf gelernt und sich zum Fachwirt und Bilanzbuchhalter weitergebildet: "Er verfügt zudem über erhebliche Leitungserfahrung in der Führung von Wohnungsunternehmen." Es sei vorgesehen, Kison nach einer gut halbjährigen Einarbeitung in den Vorstand zu berufen. 2023 endet auch die jeweils fünfjährige Amtszeit der aktuellen Mitgliedervertreter. Hier hofft man im Vorfeld der Wahl, dass sich wieder "bewährte Kräfte" zur Verfügung stellen.

Weinheim. (keke) In einer Wohnung oder einem Haus der Baugenossenschaft 1911 Weinheim (BGW) wohnt nicht nur fast jeder zehnte Weinheimer; mit ihren 3871 Mitgliedern verfügt die BGW darüber hinaus über ein starkes Fundament. Dennoch wird Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Soballa in der am heutigen Dienstag, 18. Oktober, stattfindenden Vertreterversammlung für 2023 einen Schnitt ankündigen: "Mit Axel Langel tritt der geschäftsführende Vorstand in den Ruhestand."

Dass bezahlbarer Wohnraum nach wie vor knapp ist, verhehlt Soballa nicht. Zwar sei die Wohnungswirtschaft dem von der Bundesregierung gesetzten Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen nähergekommen. Auf der anderen Seite ergibt sich durch stark steigende Baupreise, das erhöhte Zinsniveau und die Erschwernisse bei den Lieferketten die Situation, dass sich Neubauten weniger rechnen und Wohneigentum für den einzelnen allgemein wieder seltener wird.

Auch die Themen Energie- und Heizkosten beschäftigen die BGW. Der notwendig gewordene Abschluss eines neuen Vertrages mit den Stadtwerken erhöhte die Kosten um 155 Prozent. Mit Blick auf die Schonung von Ressourcen setzt die BGW auf Wärmepumpen. Das Problem: Ohne Fußbodenheizung ist eine Zusatzheizung (Elektro oder Gas) erforderlich.

"Die Wohnungswirtschaft steht vor schwierigen Zeiten", so Vorstandsvorsitzender Lorenz Freudenberg. Dies führe dazu, dass Ertrags- und die Investitionskraft sinken. Dazu erwarte man Liquiditätsengpässe bei vielen Wohnungsunternehmen, da die hohen Betriebskosten zeitverzögert an die Mieter weitergegeben werden. Es wird ohnehin mit Zahlungsausfällen gerechnet. Auch unter den bereits von Soballa skizzierten Vorzeichen bittet Freudenberg die BGW-Mitglieder um Verständnis dafür, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, in jedem Jahr eine Dividende auszuschütten. Im Berichtsjahr 2021 hat die BGW über sechs Millionen Euro in ihren Bestand investiert. Das Anlagevermögen erhöhte sich durch Neubautätigkeiten um rund drei Millionen Euro. Um circa 1,5 Millionen Euro verringert haben sich dagegen die Grundstücke mit Wohnbauten.

Die Bilanzsumme liegt bei 64,9 Millionen Euro (Vorjahr: 61,9 Millionen Euro), der Jahresüberschuss bei rund 877.000 Euro. Abzüglich von Summen, die in die Rücklagen fließen, ergibt sich ein Bilanzgewinn von 177.149 Euro (Vorjahr: 173.866 Euro). Damit ist eine dreiprozentige Dividende erreicht.

2021 bewirtschaftete die BGW 841 Mietwohnungen, zwölf Gewerbe-Einheiten, ein Wohnheim, 79 Einzelgaragen, 13 Tiefgaragen mit 724 Stellplätzen sowie einen Stellplatz in einer Sammelgarage. Durch die bereits erfolgte Fertigstellung des dritten Bauabschnitts in der Händelstraße erhöht sich der Wohnungsbestand 2022 um weitere 32 Wohnungen.

Info: Die Vertreterversammlung der Baugenossenschaft Weinheim beginnt am Dienstag, 18. Oktober, 19 Uhr, im Engelbrecht-Haus, Breslauer Str. 40.