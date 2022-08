Das Kerwehaus, vor dem auch am Freitag, 12. August, der Lange Tisch der Ehrengäste steht, ist wieder das Zentrum des Kerwetreibens, umgeben von der Kerwescheuer der Blüten und dem EGO an der Treppe zum Marktplatz. Rund 20 Anlaufstellen gibt es im Gerberbachviertel und drumherum, auch der Hutplatz mit Livemusik wird zum kleinen Marktplatz – auf ...

Die Corona-Zwangspause hat einerseits Tribut gefordert – Straußwirtschaften wie die "Sansibar" haben aufgegeben, und die "Schnapsidee" im Gerberbachviertel wird ein Jahr pausieren. Aber andere sind dazugekommen. Zum Beispiel rückt die Ulner Kapelle kulinarisch in den Fokus. Der Weinheimer Weinfreak Bastian Bürner und der Oberflockenbacher "Rose-Wirt" und Küchenchef Jens Schmitt bewirtschaften die heiligen Hallen in diesem Jahr, die "Gschmacksach‘" in der Lohgasse öffnet wieder die Türen, ebenso wie das "1720" am unteren Ende der Münzgasse.

Weinheim. (RNZ) Die Region steht in den Startlöchern für die Weinheimer Kerwe vom 12. bis 15. August in der wunderschönen Altstadt. Damit das größte Sommervolksfest der Bergstraße – bei allem Andrang – geregelt und sicher über die Bühne geht, wurde bereits im Vorfeld festgelegt, wie die Räder der Sicherheits- und Ordnungskräfte ineinandergreifen. Dies wurde bei einem Treffen der Organisationen mit der Stadt sowie dem Heimat- und Kerweverein abgestimmt. Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt und Rotes Kreuz werden darauf achten, dass die Kerwegäste mit einem guten Gefühl feiern können, versichert Stadtsprecher Roland Kern in einer Mitteilung.

Bei allen Beteiligten ist die Vorfreude zu spüren angesichts des Kerwe-Re-Starts nach Corona. Für Feuerwehrkommandant Bernd Meyer ist es die erste Kerwe. Und für Tamara Metz als Marktmeisterin ebenfalls. Zwar ist die Rathaus-Mitarbeiterin schon länger im Ordnungsamt im Kerwe-Team involviert, aber erstmals in dieser Position. Seit Wochen organisiert sie die Anmeldungen der Straußwirtschaften und Fahrgeschäfte.

Das Kerwehaus, vor dem auch am Freitag, 12. August, der Lange Tisch der Ehrengäste steht, ist wieder das Zentrum des Kerwetreibens, umgeben von der Kerwescheuer der Blüten und dem EGO an der Treppe zum Marktplatz. Rund 20 Anlaufstellen gibt es im Gerberbachviertel und drumherum, auch der Hutplatz mit Livemusik wird zum kleinen Marktplatz – auf dem großen bieten natürlich wieder die Gastwirte ihr Kerweprogramm.

Und: Der Schlosspark ist – nicht nur am Samstag zur "Nacht der 1000 Lichter" bewirtschaftet –, sondern an allen Kerwetagen. Die Hirschberger Eventagentur Demi-Promotion lässt sich für die Schlossterrasse an allen Tagen ein Event-Konzept mit DJ-Feeling einfallen.

Der Vergnügungspark in der ganzen Stadt ist wieder komplett mit vielen Attraktionen, das geht von der nostalgischen Kerwerutsche in der Höllenstaffel über den Autoscooter am Amtshausplatz bis hin zum 37 Meter hohen Riesenrad am Roten Turm.

Das offizielle Programm der Kerwe, zusammengestellt vom Heimat- und Kerweverein, beginnt wieder mit der Eröffnung am 12. August auf dem Marktplatz und mündet am Montag, 15. August, dem "Woinem-Tag" mit der Gerberbach-Regatta Richtung Finale. Während des Festes verkehrt in der Weinheimer Umgebung ein Kerwebus, der die Gäste sicher ins Zentrum des Geschehens bringt.