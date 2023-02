Weinheim. (RNZ) Nasser Einsatz für die Weinheimer Feuerwehr: Am Sonntagmorgen mussten die Einsatzkräfte ins Hector-Sportzentrum in die Waidallee ausrücken. Der Keller der Sportstätte war über Nacht zu einer Unterwasserwelt geworden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts liefen weit über 100.000 Liter Wasser aus einem Schwimmbecken aus und fluteten den Keller.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit den Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen an, um dem Sportverein zu helfen. Denn auch wenn die Feuerwehrangehörigen keinen Weltmeistertitel im Schwimmen haben, so haben sie die Kraft, Motivation und die Hochleistungspumpen, um in rekordverdächtigen Zeiten solchen Wasserschäden Herr zu werden. Mit mehreren Pumpen wurde das Wasser aus dem Keller gepumpt und in die Kanalisation abgeleitet. Auch eine Tragkraftspritze kam zum Einsatz, um das Wasser schneller aus dem Gebäude zu entfernen.

Um das Wasser in verschiedene Kanäle zu leiten, wurden fast 500 Meter Schlauchmaterial verlegt und die Einsatzstelle gesichert. Nach zwei Stunden war der Keller dann vom Wasser befreit. Während des Einsatzes konnte der Sportbetrieb, außer im Schwimmbad selbst, weiter durchgeführt werden.

Nachdem dann alles zurückgebaut war, konnte die Einsatzstelle an die TSG Weinheim übergeben werden. Damit war der Sonntagseinsatz aber für die ehrenamtlichen Kräfte noch nicht zu Ende, denn im Feuerwehrzentrum mussten die Pumpen grob gereinigt und die Fahrzeuge mit frischen Schläuchen bestückt werden.